La presentación del primer libro del autor Rafael Rodríguez de Cora, 'Ideologías como sistemas'

A través de Ideologías como sistemas, Rafael Rodríguez de Cora propone un nuevo enfoque sistémico para gestionar la complejidad de los problemas políticos y sociales. El autor afirma que ha escrito numerosos artículos y trabajos profesionales a lo largo de su carrera, pero esta es la primera vez que se aventura en la escritura de un libro. El proceso de escritura le llevó algo menos de un año y tuvo lugar durante la pandemia.

La obra publicada por Círculo Rojo destaca por proponer un nuevo enfoque que considera las ideologías como sistemas y una forma de abordar los problemas complejos desde una perspectiva más ética y cerebral. Según el propio Rafael, "el mayor error que cometen los políticos y los populistas es intentar solucionar los problemas complejos con soluciones simples".

Ideologías como sistemas va dirigido a todas las personas que, como el autor, están indignadas por la situación actual, pero que no son fanáticas. El libro busca ofrecer soluciones y propuestas para mejorar la democracia y la convivencia.

Rafael Rodríguez de Cora reconoce que encontró la inspiración en el propio deterioro de la democracia: "creo que no puedes quejarte de algo sin tratar de cambiarlo".

El lector encontrará en la obra algunas complicidades evidentes, un sentido de humor y recetas para dejar de hablar de izquierdas, de derechas y de progresismos que no ayudan en nada a la convivencia. Además, el autor propone la iniciativa de llevar a cabo una Escuela de Democracia que, según él, tanta falta hace en estos tiempos.

Se trata de un libro necesario para aquellos que desean entender la complejidad de los problemas políticos y sociales de nuestro tiempo y buscar soluciones más éticas y cerebrales para resolverlos.

Sinopsis En estos últimos años, la población se ha defendido de un peligroso virus que afecta a la salud física, pero no ha prestado mucha atención, ni tomado precauciones, ni inventado vacunas para otros tipos de virus que afectan a la salud mental y social. Los populismos, nacionalismos, sectarismos, fanatismos y otros "ismos", que han ocasionado guerras cruentas en siglos pasados, resurgen de nuevo con fuerza en pleno siglo XXI y constituyen una seria amenaza para la salud de las democracias.

En el nombre del pueblo se han cometido enormes atrocidades a lo largo de la historia y siempre se ha manipulado a los pueblos. Se propone que las ideologías se traten como sistemas vivos similares a los virus, utilizando un paradigma de idea integrada, para el tratamiento conjunto de ideas y valores.

El pensamiento sistémico se anuncia como una vacuna respecto a estos virus mentales y sociales, al representar un nuevo enfoque integral de los problemas, desde sus diferentes perspectivas. Se trata de actuar sobre los anticuados conceptos dicotómicos y antagónicos, mediante una base holística y ética. Con este enfoque sistémico se ofrecen algunas recetas contra las ideologías cerradas, tales como el Modelo de Sistema Viable de Stafford Beer, entre otras.

Se propone como iniciativa el diseño de una Escuela de Democracia, así como algunas hojas de ruta para la construcción de modelos y pactos para la transformación de las sociedades.

"España pasa de democracia plena a defectuosa en el último año". (The Economist)

Con que se dejara de hablar de izquierdas, de derechas y de progresismos como armas arrojadizas y de llamar fascistas a los opositores políticos para descalificarlos, se habría dado un gran paso hacia un discurso más democrático.

En resumen, se propone integrar algunas nociones hasta ahora dispersas y que deben contemplarse conjuntamente: las ideologías, las democracias, el cerebro y el enfoque sistémico. El cerebro es el primer ecosistema que debe ser sostenible:

"Cambiemos las mentes, no el clima". (UNESCO)

Autor Rafael Rodríguez de Cora. Madrid, 1944. Ingeniero de Sistemas por la Universidad de Chile y licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, socio fundador y presidente de la empresa Computer Aided Logistics, S. L. (CALS), ha llevado a cabo tareas de consultoría, auditoría informática y formación para diversas empresas nacionales e internacionales. Ha vivido en varios países, y esto le ha servido para tener una visión más amplia del mundo.

Como secretario general de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE), ha profundizado en la sistémica y en una visión holística e integral de su propia profesión y de los problemas sociales que rodean a la población. En su artículo publicado el 14 de noviembre de 2016, Integral security of organisations as living systems, relaciona la seguridad de la información en las organizaciones y la visión sistémica, presentando el nuevo concepto de sistema inmune de las organizaciones, como seres vivos.

El enfoque sistémico lo ha llevado a considerar a las ideologías como sistemas vivos y profundizar en las características y consecuencias de su propagación en las sociedades, lo que constituye el contenido fundamental del libro Ideologías como sistemas.