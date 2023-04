La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires recibe a José Antonio Kapelo y su trilogía 'Memorias de un narco español'

Los amantes de la literatura y del género de novela negra pueden prepararse para vivir una experiencia única en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tendrá lugar en La Rural.

El próximo 28 de abril a las 20:30, el escritor José Antonio Kapelo, oriundo de Almería, España, presentará su trilogía de novelas de narcotráfico inspiradas en hechos reales.

Desde la imprenta de libros, se ha confirmado la asistencia del autor a esta importante cita literaria en América Latina, donde presentará su obra junto a la distribuidora. Un gran acierto para los amantes de la literatura de misterio y acción

La trilogía de Kapelo, que ha sido aclamada por la crítica y el público, es una obra emocionante que muestra la realidad del narcotráfico en España, sus mafias, la corrupción y la acción desenfrenada que envuelve todo el entramado.

Como buen escritor independiente, Kapelo también apuesta por las nuevas tecnologías y por llevar su obra a lo visual a través de plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte videos y booktrailers que hacen que sus seguidores se emocionen aún más por sumergirse en las páginas de sus obras. De este modo, se podría hasta decir que el autor gestiona las redes como un auténtico adolescente. Y no es para menos, ya que es una manera de acercarse a su público más joven. ¿Quién sabe? Quizás alguna productora se anime a llevar su obra a la pantalla chica o grande. Los que es evidente es que Kapelo no deja de sorprender a todo el mundo, por lo que los usuarios no pueden perderse la oportunidad de conocerlo en persona, escuchar su experiencia como escritor independiente y adquirir sus obras, Padre - Del Seminario al Narcotráfico y Bossi - Jaque Mate dedicadas. Este evento promete ser inolvidable y lleno de emociones.