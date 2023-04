Los servicios de consultoría y jurídicos que ofrece Lacaci & Delgado Abogados

En distintas situaciones, tanto empresas como autónomos y particulares requieren el apoyo de abogados para resolver distintos problemas.

Por eso, es conveniente contar con un servicio legal que se adapte a las necesidades del cliente y que pueda actuar con rapidez. Ahora bien, no todas las organizaciones pueden invertir en un departamento legal propio, por lo que recurren a ayuda externa.

En este sentido, Lacaci & Delgado Abogados es un bufete integrado por una red de profesionales independientes que tiene una amplia experiencia en áreas como la de laboral, procesal y fiscal y tributario, entre otras. Asimismo, este despacho abogados Madrid trabaja bajo tres valores imprescindibles: rigor profesional, la honestidad y la transparencia.

Servicios jurídicos y de consultoría con Lacaci & Delgado Abogados Además de un servicio serio, eficaz y rápido, esta firma ofrece presupuestos ajustados para que sus clientes puedan desarrollar un proyecto de negocio rentable. De esta manera, es posible externalizar la gestión y conseguir asesoría integral para empresas, autónomos y particulares.

Los expertos de Lacaci & Delgado Abogados cuentan con experiencia en diferentes sectores como la salud (incluyendo hospitales y geriátricos), gran consumo y retail. Además, proporcionan soporte a departamentos de recursos humanos y pueden orientar a las empresas sobre cualquier materia de derecho laboral y de la Seguridad Social, realizando los trámites legales y judiciales necesarios en defensa de los intereses de los clientes, ante cualquier administración u órgano judicial: despidos, sanciones y amonestaciones por escrito, conflictos colectivos, asistencia jurídica y representación en reestructuraciones de empresas, etc.

Por otra parte, asesoran a inversores que operan tanto en el mercado nacional como el extranjero y ofrecen ayuda a expatriados. Asimismo, los integrantes de este despacho de abogados de Madrid realizan tareas extra como estudios de mercado y planes de optimización de recursos. Además, sus consultores también pueden conducir negociaciones y gestionar cierres de ofertas.

En cuanto al funcionamiento de una empresa, Lacaci & Delgado Abogados puede hacer de departamento legal desde el primer momento. De hecho, cuando un negocio comienza a operar, necesita tramitar el alta en hacienda o en autónomos, solicitar el código de cuenta de cotización y dar de alta a trabajadores, entre otras gestiones.

Esta firma puede ocuparse de estas y otras tareas como redactar contratos de arrendamiento o compraventa, contestar requerimientos de los ayuntamientos o comunidades autónomas y confeccionar declaraciones de renta.

Servicios para emprendedores e inversores extranjeros Las leyes españolas fomentan la entrada de extranjeros que quieran emprender o realizar una inversión significativa, además de atraer a profesionales altamente cualificados. En este sentido, los ciudadanos extracomunitarios con un perfil profesional altamente cualificado, los emprendedores e inversores, pueden acceder a permisos, visados o autorizaciones de residencia según las características de la oferta de trabajo, la inversión que quieran realizar o del negocio que quieran emprender en España.

Con relación a esto último, los abogados especializados en trámites de extranjería de esta firma ofrecen asesoramiento sobre todas las gestiones necesarias para acceder a este tipo de permisos: Golden Visa, autorizaciones de residencia por Ley de Emprendedores, inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, trabajadores que efectúan movimientos intraempresariales, nómadas digitales, etc.

Asistencia letrada para particulares en el área procesal Los abogados del despacho Lacaci & Delgado también están muy especializados en el área de procesal, desde la que asesoran a los ciudadanos particulares y les facilitan la asistencia letrada oportuna para cualquier trámite o diligencia judicial, dentro del área procesal civil y de familia o del área procesal penal.

En el derecho de familia se regulan las relaciones legales de personas con vínculos de pareja, menores, sucesiones y herencias, conflictos entre familiares de parentesco o bien ligados por tutela o vínculo de protección. La complejidad de la situación legal de este ámbito hace muy recomendable recurrir al asesoramiento de abogados especializados y competentes, igual que ocurre dentro del ámbito penal.

En conclusión, con el soporte del despacho de abogados en Madrid Lacaci & Delgado Abogados, tanto empresas, autónomos y particulares, como los ciudadanos extracomunitarios, pueden contar con ayuda legal de confianza y con unos honorarios profesionales muy razonables.