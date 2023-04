Aprender más y mejor: la importancia de las técnicas de estudio

En España, “un 13,9% de las personas entre 18 y 24 años abandona los estudios antes de terminar la etapa de Educación Secundaria. Además, en el último año se ha producido un aumento porcentual del 0,6%”. Es decir, cada vez son más los estudiantes que salen del sistema educativo a una edad temprana. Por otra parte, “solo un 50% de la población entre 24 y 34 años ha aprobado el Bachillerato”.

Muchos alumnos perciben que no son lo bastante buenos o sienten que estudiar no es para ellos. Pero la verdad es que, objetivamente, todos podemos alcanzar cualquier meta académica si sabemos cómo. Es verdad que los modelos de aprendizaje tradicionales nos han inculcado que la repetición es la única manera de comprender y aprender algo. Pero, ¿y si te dijéramos que puedes utilizar técnicas de estudio que funcionan y que te ayudarán a alcanzar tus objetivos?

¿Qué son las técnicas de estudio?

Las técnicas de estudio son las estrategias que aplicamos para aprender de manera más efectiva y ser capaces de memorizar de forma eficiente. Un buen uso de las técnicas de estudio nos ayuda a aumentar nuestra productividad y también a mejorar nuestro rendimiento académico.

En este sentido, utilizar técnicas de estudio consiste en procesar la información mediante diferentes métodos y estrategias. Gracias a ellas, nuestro cerebro retiene mejor todo lo que tenemos que aprender. También nos ayudan a integrar estos aprendizajes en la memoria a largo plazo, siendo capaces de almacenar la información durante más tiempo.

Aunque hemos aceptado sin rechistar que aprender consisteen leer, releer, subrayar y volver a subrayar, lo cierto es que no es la mejor manera. De hecho, ni siquiera podemos considerar que estudiar así sea aplicar técnicas de estudio. Por el contrario, utilizar técnicas de estudio implica mejorar los procesos, seleccionar la información de forma eficiente y muchas veces, también, emplear la tecnología como una gran aliada en el aprendizaje.

Cada alumno estudia y retiene la información de forma distinta. De hecho, el psicólogo Howard Gardner llegó a establecer hasta ocho estilos de aprendizaje diferentes durante sus investigaciones. Por eso es importante descubrir cuál es el tuyo y saber qué técnicas de estudio son más eficientes en cada caso.

¿Funcionan las técnicas de estudio?

Existe una relación directa entre sacar buenas notas y utilizar técnicas de estudio. De hecho, una investigación publicada en el año 2017 señaló que “el 77% de los estudiantes notaron una mejoría importante en su rendimiento académico utilizándolas”. Entonces, ¿por qué no nos las enseñan desde pequeños?

Aprendemos como si fuésemos máquinas. Sin embargo, nuestro cerebro retiene mejor la información cuando somos capaces de suscitarle interés por algo. Cuando seguimos sus propias reglas y entendemos cómo funciona la memoria. “Saberse algo” no es escribirlo de carrerilla en el examen. “Saberse algo” va mucho más allá.

David Fuentes, CEO de Memoria Ninja, señala la importancia de incorporar técnicas de estudio al aprendizaje en cualquier etapa de la vida. Siempre cuenta que en el instituto fue un estudiante “mediocre”, de “aprobado raspado”. Sin embargo, logró un sobresaliente en sus oposiciones de bombero gracias a su método de estudio.

¿Cómo se convirtió en un alumno excelente? Lo cierto es que se dio cuenta de que era capaz de aprender más y mejor si aplicaba diferentes técnicas de estudio. El código fonético, la jerarquía de colores o la técnica de cadena le ayudaron a ser más productivo y a mejorar su memoria.

El impacto de sus logros ha sido tan grande que, además de enseñar técnicas de estudio a opositores, ha dado el salto al resto de formaciones. Más de 10.000 alumnos de todas las etapas educativas ya han conseguido resultados gracias a su método. Con Memoria Ninja, cualquier estudiante puede incorporar estas técnicas de estudio a su aprendizaje.

¿Cómo saber cuál es mi técnica de estudio ideal?

Los hábitos de estudio son muy personales porque, como te hemos comentado, cada persona aprende de forma diferente. Solo “un 15% de los estudiantes considera que la lectura repetida es la mejor manera de aprender”.

Este dato, publicado por Gutiérrez y Mora en su estudio para la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, es la mejor prueba de la necesidad de dejar atrás, de una vez por todas, el estudio basado en la repetición.



En definitiva, la utilización de técnicas de estudio ha demostrado tener un impacto positivo.Aunque saber cuál es tu técnica ideal no es sencillo. El primer paso es conocerse a uno mismo y trabajar en entender cómo funciona nuestra memoria. Además, contar con una persona experimentada que pueda guiarte y enseñarte a aplicarlas correctamente marcará la diferencia.