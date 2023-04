En esta ocasión entrevisté a Ángel López Colin, cofundador de Kimerkia, con sede en México, que ofrece productos y servicios tecnológicos a empresas y a particulares. Kimerkia fabrica software y aplicaciones a bajo coste, fáciles de desarrollar, para que los clientes puedan personalizarlo de manera fácil y rentable.

Ángel ha trabajado como gerente para Robert Bosch North America y como profesional para Robert Bosch China. Obtuvo una licenciatura en Ingeniera Industrial en el Instituto Tecnológico de Toluca y una maestría en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también un diplomado en Gestión de Proyectos de Tecnología y Comunicación por la UNAM. Fue presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex y actualmente es director de finanzas y operaciones en Sale-U y director general de Kimerkia.

Fue seleccionado en el año 2018 por el Departamento de Estado, de Estados Unidos para representar a México en YLAI (Iniciativa de Jóvenes Líderes de América), que selecciona a los líderes sociales y empresariales más prometedores de América Latina para asistir a Estados Unidos a desarrollar un proyecto de impacto económico y social en un ámbito tecnológico y en beneficio de la comunidad.



Entrevista:

Melissa Nungaray: Dice Steve Jobs que “la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo hace”, ¿Kimerkia qué oportunidades o cambios proyecta para mejorar nuestra actualidad y futuro?

Ángel López Colín: —Con Kimerkia queremos democratizar el acceso a la tecnología para las personas y empresas. Nuestra visión es mejorar la calidad de vida a través del uso eficiente y consciente de los recursos tecnológicos.

Estimado, Ángel, ¿podrías contarnos cómo ha sido la experiencia de crear una empresa de tecnología en México? —Como un maratón, lleno de retos, antes de la carrera y durante. Empiezas con preparación previa y un plan de negocios, presupuesto, planeación operativa, proyecciones, etc. Luego, sigue el reto de conseguir los recursos monetarios, materiales, intelectuales y de todo índole para iniciar. Al iniciar la carrera (empresa), tienes que generar valor: lograr que sea atractivo para el cliente y al ir avanzado, al igual que una carrera vas a necesitar energía (clientes/dinero), para poder continuar y de esta manera poder llegar a la meta. Quizá sobra decir que en los negocios hay que alcanzar un punto de equilibrio: cierto porcentaje del mercado, un cliente potencial, etc.

De igual manera, ha sido una montaña rusa de emociones, lleno de aventuras, retos, ascensos y descensos, pero siempre hacia adelante. Al final ha sido muy satisfactorio poder ver crecer este proyecto y cómo kimerkia ha ido avanzando y evolucionando a lo largo de este tiempo.



Has trabajado como gerente para Robert Bosch North America y como profesional para Robert Bosch China, ¿qué resaltas de estas experiencias? ¿Cuál fue tu aprendizaje?

—El trabajar en una empresa multinacional y en el extranjero te abre mucho la mente hacia nuevas maneras de hacer las cosas y nuevas culturas. Esto te motiva y reta a dar lo mejor de ti en áreas que, yo como mexicano, quisieran nos reconocieran más por el talento que poseemos en México. En general, fue una experiencia muy enriquecedora que agradezco mucho y una oportunidad de aportar y ser parte de equipos multidisciplinarios, lo que me permitió aprender mucho de la industria automotriz, de la cultura laboral y la identidad nacional de los países que pude visitar, gracias a mi paso por Bosch.



Lo que resalto más es lo que he aprendido de todas las personas con quienes trabajé, en todos los niveles, y que me transmitieron esa semilla de curiosidad, para cuestionar los statu quo y buscar siempre una mejor manera de hacer las cosas.

¿Qué te motiva a trabajar en un proyecto o idea? ¿Y cuál es el proceso o estrategia para hacerlo realidad? —El espíritu de generar valor en las personas y empresas es la base sobre la cual parto. Si crear un proyecto o desarrollar una idea genera valor y es útil para el desarrollo de la sociedad y las empresas eso le da totalmente sentido a nuestro trabajo, además nuestro objetivo es poner a México en el mapa tecnológico del mundo como generador de tecnología y no solo como maquillador.

El proceso lo definiría como visualizar, planear, realizar, probar, pivotear y lanzar, se repite el ciclo o regresa a una parte del mismo.

Es necesario hacer énfasis en que la planeación no puede durar demasiado, pues si dilatamos mucho en este punto podemos caer en el exceso de planeación sin acción. Creo que debemos planear adecuadamente, pero, luego, luego, poner manos a la obra. Si esperamos, quizá la planeación necesite reformularse, por ello es mejor ir modificando sobre la marcha.

¿Tienes alguna frase o lema sobre emprendimiento con la cual te sientas identificado? —“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes” (Yoda, Star Wars), creo que esta frase muy breve simplifica lo que es el emprendimiento: un camino duro donde se debe dar todo y no solo intentar, pues se trata de perseverancia y constancia. De igual manera, si ya lo diste todo e hiciste todo lo que estuvo a tu alcance y aún así no salió se vale renunciar y seguir con el siguiente proyecto o empresa, pero te aseguro que el aprendizaje obtenido es invaluable.

En el año 2018 fuiste seleccionado por el Departamento de Estado, de Estados Unidos para representar a México en YLAI (Iniciativa de Jóvenes Líderes de América), ¿qué representó para ti y para kimerkia este reconocimiento? ¿En qué habilidades te capacitaron y cuáles aplicaste a tu proyecto?

—Representó una experiencia única y muy fructífera que me permitió conocer empresarios extraordinarios del sector, aspectos culturales y sociales del vecino país, así como también pude ampliar mis horizontes empresariales al conocer buenas prácticas de negocios y otros proyectos del país líder económicamente.



Me di cuenta de que somos muy competentes los mexicanos, que hay mucho talento en México y que podemos crear y generar tecnología al igual que los países más desarrollados. La calidez con la que nos abrieron las puertas las personas, así como la apertura a compartir nuestras experiencias en los negocios nos dio ánimos para continuar y mejorar lo que ya tenemos para posicionar a México como referente en la creación y el desarrollo de tecnología.



¿Qué opinas del panorama actual para los emprendedores de México? ¿Es difícil el acceso a la financiación? —Es complejo, pero a la vez más accesible que hace unos años. Déjame explicarlo, complejo porque el sistema empresarial, en general, está “hecho” para grandes empresas, es decir, el sistema tanto tributario como de seguridad social está dirigido para empresas ya consolidadas con flujo de efectivo constante y seguro, lo que no pasa en la mayoría de los emprendimientos.

Al inicio se requiere mayor inversión y el retorno necesita tiempo, pero, por otro lado, el mecanismo tanto de financiación, capital, semilla, inversión, crowfoundinfg, etc., son más accesibles y visibles con el Internet y las redes sociales, así como también la capacitación para emprender (antes era más necesario una capacitación formal en universidad o cursos presenciales), ahora ya tienes acceso a esto desde la palma de tu mano (celular, tablet, etc.), ya con estos mecanismos tenemos muchas ventajas y mayor facilidad de invertir.

Además sobra decir que los negocios se han diversificado y ya no en todos los negocios requieres gran inversión, en muchos casos, lo que cuenta más son habilidades, talento, ingenio y una computadora o celular, Internet, entre otras cosas, para arrancar.

Lo difícil es animarse a dar el siguiente paso, pues surgen las dudas: ¿y qué tal si fracaso? o ¿qué pasará si no me sale y todos se dan cuenta? Creo que es algo cultural, estigmatizamos el fracaso y vemos mal a los que fracasan, cuando no nos damos cuenta que los triunfadores tal vez pasaron por los mismos fracasos, pero como solo visibilizamos el éxito, pues no consideramos el camino que tuvieron que atravesar para llegar ahí donde están.

Contestando lo del acceso a la financiación: sí, es difícil, pues como persona moral (empresa) es complicado que te presten dinero al inicio del negocio (te prestan cuando ya está consolidada la empresa y generando constante), entonces, los emprendedores tienen que recurrir a préstamos personales que tienen tasas altas (30% promedio en el mejor de los casos) para poder financiarse.

Existen otros mecanismos como la inversión, pero el perfil del inversionista mexicano es conservador, ya que quieren generalmente planes de negocios con alta rentabilidad y que generen un retorno de inversión en poco tiempo. Además, que apuestan generalmente por negocios mas “tradicionales” o seguros, por eso es complicado obtener recursos desde estos medios.

¿Qué hábitos o cualidades debe tener un buen emprendedor?

—Perseverancia, curiosidad, apertura al conocimiento (desaprender lo aprendido y estar abierto a lo nuevo/diferente), responsabilidad y confianza.

Pero creo que algo que debería resaltar es la adaptación al cambio tanto en lo profesional como en lo personal, pues las tendencias y tecnologías van cambiando vertiginosamente y tenemos que estar listos al igual que en el plano personal. Hay que proponernos ser resilientes para levantarnos, seguir adelante y cultivar esa chispa de curiosidad de ir por algo más.



¿Cuál sería la clave para emprender? —Tener claro de que no es una carrera fácil. Emprender es como una expedición a la montaña que cuando crees que ya alcanzaste la cima hay un acantilado enfrente y está en ti, en tu fuerza de voluntad, coraje y capacidad de seguir adelante. Pero ojo, al igual que cuando vas a escalar, necesitas preparación previa y entrenamiento, entonces, prepárense para dar lo mas importante: el primer paso y comiencen esta carrera apasionante y llena de satisfacciones que es el emprendimiento.



Gracias, estimado Ángel, por la entrevista.