¿Podrá el Baskonia alejar al Real Madrid y al Barcelona del liderato de la Liga ACB?

La Liga ACB está más igualada que nunca en esta edición, pues tiene a tres equipos peleando por el primer puesto. Esto se debe a que ha entrado en escena un protagonista no esperado como el Baskonia, que está cosechando un rendimiento excelente en la competición liguera. De hecho, el equipo vasco ganó la competición en 2020 tras vencer al FC Barcelona en la final.

El Baskonia se impuso al Barcelona por 69 - 67 en el partido por el título de la Fase Final de la Liga ACB y se proclamó campeón por primera vez desde 2010 y cuarta en total en la historia del club. El conjunto vasco también se había impuesto al Barcelona entonces, con un contundente 3-0 en la Fase Final. DuškoIvanović entrenó al equipo durante el campeonato de 2010.

El Barcelona llegó al descanso con una ventaja de 39 - 33, pero el Baskonia dominó el primer tramo del tercer periodo y se puso 43 - 47 a los seis minutos de la reanudación. Los jugadores de Svetislav Pešić se recuperaron y el partido se volvió reñido hasta sus últimos instantes. El baloncesto es difícil de predecir y la Liga ACB es una gran muestra de ello por el rendimiento de los equipos. Esta es una muestra de lo peligroso que puede ser el Baskonia en la disputa por el título, sobre todo en una temporada donde el equipo vasco tiene a sus jugadores tan motivados.

Vamos a analizar cuál es la situación de cada uno de los equipos en la Liga ACB y cuál tiene más posibilidades de terminar líder de la temporada regular.

El FC Barcelona mantiene el liderato a falta de varias jornadas

El FC Barcelona tiene una de las plantillas con más calidad de Europa, pues cuenta con jugadores como Mirotić o Álex Abrines en su plantilla. Ambos han jugado varios años en la NBA y tienen una gran superioridad en Europa contra jugadores de menor nivel. Aun así, Abrines no ha terminado de explotar y se espera un mejor rendimiento por parte de los aficionados para aspirar a todo.



Veselý también es otro de los jugadores que debe dar un paso adelante. Aunque ha tenido una gran mitad de temporada,solo falta que consiga cerrar la temporada con algún título. El FC Barcelona sigue vivo en la Euroliga, donde se enfrentará al Žalgiris en cuartos de final. El Baskonia no tiene ese problema, ya que puede centrarse únicamente en la ACB al caer eliminado en fase de grupos de la Euroliga tras no quedar entre los ocho mejores.

El Real Madrid se verá las caras ante el Partizan y se encuentra en una situación similar a la del Barcelona. En este sentido, el Baskonia es el gran beneficiado, ya que podrá reservar a los jugadores para que tengan más descanso de cara a los momentos importantes del año. En cuanto a la temporada regular, el FC Barcelona es líder empatado a victorias con Baskonia, mientras que el Real Madrid está una victoria por detrás tras el tropiezo frente al Barcelona.

El Baskonia ya sabe lo que es vencer al Real Madrid

El Baskonia ha ganado todos los enfrentamientos de la temporada contra el Real Madrid, tanto en casa como fuera de casa. Sin importar si es en Euroliga o Liga ACB, parece que el equipo de DuškoIvanović tiene cogida la medida al Real Madrid, mientras que al FC Barcelona no le ha podido ganar esta temporada. Se espera una verdadera batalla entre los tres equipos en esta edición de la competición, ya que nunca antes habían estado tan igualados en los enfrentamientos directos.

Todavía queda un partido directo por disputarse entre Barcelona y Baskonia el 14 de mayo, donde se prevé que el conjunto vasco tendrá la oportunidad de meter presión en casa para llevarse la victoria y arrebatar el liderato al FC Barcelona. Esta situación también puede aprovecharla el Real Madrid al ser el equipo que tiene un calendario más cómodo de aquí a final de temporada. El conjunto blanco debe enfrentarse al Unicaja, al Valencia y al Gran Canaria, pero ya ha demostrado esta temporada que se le dan bien los equipos de la parte alta de la tabla, salvo el Baskonia.



Es cuestión de tiempo ver qué equipo llegará con mejores sensaciones a playoffs, ya que es toda una incógnita. En este momento, la calidad puede ser importante, pero la presión puede ser mejor soportada por equipos que tienen menos que perder. Las últimas jornadas serán claves para ver quién termina la temporada en lo más alto y llegar con la motivación necesaria a playoffs.