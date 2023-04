Implementar la seguridad de los hogares de cara a la época estival

La llegada del verano, las vacaciones, la época estival motiva a hacer numerosos planes, pasar más tiempo fuera de casa, a veces las vacaciones se prolongan una o varias semanas. Es época de disfrutar de un merecido descanso, pero ¿se puede estar tranquilo dejando la casa sola durante tanto tiempo? Las estadísticas demuestran que es en estos meses cuando aumenta el número de incursiones ilícitas en los hogares. El motivo es que lo cacos lo tienen más fácil al estar las viviendas desocupadas durante tiempos prolongados. Para evitar esta desagradable situación e irse tranquilos, se han de implementar las medidas de seguridad pertinentes.

Según los datos estadísticos arrojados por el Ministerio del Interior, en el año 2021 se produjeron un total de 75.501 robos en domicilios. Fueron en los meses de junio a septiembre cuando el número de asaltos a viviendas y locales se triplicó respecto a otras épocas del año.

Las vacaciones de verano es el momento que eligen los maleantes para entrar en los domicilios ajenos. Todas las precauciones para proteger son pocas, así que la mejor solución es contar con los profesionales cerrajeros Valladolid para recibir su asesoramiento. Estos expertos estudiarán los puntos débiles de cada vivienda y harán un plan a medida para aumentar la protección de cada inmueble. De este modo, los delincuentes automáticamente rechazarán esas viviendas y elegirán otras que sean más fáciles de asaltar.

Algunos consejos para aumentar la seguridad en el hogar

En Cerrajeros Valladolid son conscientes de que la seguridad del hogar es prioridad absoluta para las familias, por eso ofrecen estos consejos para mejorar la de sus hogares, especialmente en estas fechas.

Bombín de la cerradura, modelo de seguridad El bombín de la cerradura es la pieza clave del mecanismo de la cerradura, el lugar donde se introduce la llave para abrir o cerrar la puerta. Para contar con la máxima seguridad, el bombín debe cumplir una serie de requisitos.

En primer lugar, no debe ser un modelo muy antiguo y ser antibumping con lo que se va a evitar que los ladrones la abran con este sistema de golpear con un golpe seco un objeto duro y puntiagudo sobre el propio bombín o con el uso de una llave modificada. Esta es una técnica ampliamente utilizada por los cacos que les permite entrar sin apenas dificultad. Además, como no deja rastros, en ocasiones es muy difícil demostrar que han entrado en la vivienda para poder reclamarle al seguro.

Asimismo, el bombín debe tener un sistema anti ganzúa, pues, aunque se trata de una técnica bastante antigua, los ladrones aun siguen utilizándola. Sobre todo, en las cerraduras más antiguas.

Segunda cerradura Como cabe imaginar, es lógico pensar que una puerta será mucho más fiable y segura si incluye dos puntos cierre. Se trata de una recomendación que hacen los expertos cerrajeros para mejorar la seguridad y ganar en tranquilidad bastante habitual.

Existen diferentes opciones en este sentido. Por un lado, la instalación de un cerrojo de barra tradicional y por otro, con un sistema más novedoso basado en un imán que no requiere tornillos. Tanto si se elige uno u otro, ambos cuentan con una instalación sencilla y eficiente, sin mayores complicaciones.

Escudos para cerraduras El escudo de la cerradura se encarga de proteger la parte exterior del bombín. Con él se evita que los malhechores utilicen técnicas de forzado, ruptura o taladrado. Es algo sencillo y aumenta notablemente la resistencia de la cerradura.

Existen diferentes modelos de escudos en el mercado según el grado de seguridad que se quiera obtener, desde los de seguridad estándar hasta la máxima seguridad. Estos niveles varían en dependencia del número de pasadores y el tipo de material empleado para su fabricación. Lo mejor en caso de duda es contactar con los expertos y dejarse asesorar por ellos.

Puertas de seguridad Aunque alguien pueda pensar que una puerta de seguridad es algo exagerado, la realidad es que de poco sirve tener una cerradura de alta gama y calidad si la entrada en sí es vulnerable. Por esta razón, la protección depende tanto de la cerradura como de la puerta.

Los cerrajeros expertos recomiendan la implementación de puertas acorazadas, que cuentan con un cuerpo de acero reforzado y están cubiertas, habitualmente, de madera para aumentar su valor estético.



Así que para dormir tranquilo e irse de vacaciones sin preocupaciones, la mejor solución es instalar una cerradura de seguridad, un cerrojo FAC y una puerta acorazada. Con este conjunto de elementos, será prácticamente imposible que entren en la vivienda, pues necesitarán varias horas y tendrán que hacer mucho ruido, dos factores que los ladrones evitan a toda costa.