​"La dinastía del pastel": la vida no es un camino de dulces. O sí

Filmin estrena el próximo viernes 5 de mayo, en exclusiva en España, la comedia "La dinastía del pastel", la primera película del multipremiado dramaturgo danés Christian Lollike. Con un humor corrosivo y gran perspicacia, la cinta nos enfrenta a los temas predilectos del director: la gordofobia, la inmigración, el cruce de culturas y las enfermedades mentales... en definitiva, asuntos peliagudos, estirados hasta los extremos, sin tabús ni reparos.



El argumento de "La dinastía del pastel", que incluye una trama romántica y una gran sátira política sobre la inmigración, gira entorno a Niels Agger (Nicolas Bro), el jefe de una fábrica de pasteles muy frustrado con la vida que, cuando su empresa quiebra, intenta quitarse la vida. Con la ayuda de su mujer, su hija y su yerno, se embarca en una desesperada misión para salvar el negocio: van a modernizar la empresa vendiendo dulces "saludables" y contratando a refugiados en la plantilla. Durante esta aventura, un flechazo del todo inesperado cruza el corazón y la vida de Niels cuando conoce a Zeinab, una limpiadora de origen iraquí de quienes sus compañeros dudan por el simple hecho de llevar velo.

"Durante los últimos 20 años, he querido escribir una historia sobre la inmigración en Dinamarca", explica Lollike. "En este sentido, la película es un reflejo de lo que nosotros llamamos valores europeos". El director y guionista es conocido, sobre todo, por su faceta de artista político; sus créditos incluyen la obra de teatro "Manifesto 2083", basada en la Declaración de Independencia de Europa que escribió el terrorista noruego Anders Breivik. Sigue: "Mi objetivo era desenmascarar estereotipos y retratar a las mujeres musulmanas como no se ha hecho hasta ahora. (...) Hay mucha ansiedad en nuestra sociedad, contra los musulmanes y contra nosotros mismos. La comedia es la herramienta que puede abrir este melón y hacernos cambiar de parecer". Y añade: "encontrar a una actriz en Suecia con raíces musulmanas que quisiera interpretar a una mujer musulmana que mantiene una relación extramatrimonial con un hombre casado no fue nada fácil".

La dinastía del pastel Título Original: "The Cake Dynasty". País y año de producción: Dinamarca, 2022. Duración: 107 minutos. Dirección: Christian Lollike. Guion: Sigrid Johannesen, C. Lollike. Dirección de fotografía: Manuel Alberto Claro. Música: Jonas Struck. Intérpretes: Nicolas Bro, Tina Gylling Mortensen, Bahar Pars, Emma Sehested Høeg, Mo Chara, Lotte Andersen, Ena Spottag, Ayhan Erhan Ustun.





Christian Lollike DIRECTOR Y GUIONISTA 1973, Dinamarca. Es dramaturgo y artista conocido tanto dentro como fuera de Europa. Su primera película, "La dinastía del pastel", se estrenó en el Festival de Zurich. Su obra se caracteriza por mostrar las inquietudes sociales del momento, así como los cambios políticos hacia los que derivamos como sociedad.