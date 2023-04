Bodegas de autor: qué son y cómo son sus vinos

Como bien es sabido, España es tierra de buen vino y por este motivo, existen numerosas bodegas en el país. Lo cierto es que cada una tiene sus características propias, no obstante, las denominadas bodegas de autor tienen un toque especial debido a su originalidad y exclusividad.

Desde hace muchos años, España es uno de los países de mayor producción de vino, esto es debido a su clima y a las condiciones de la tierra. Poco a poco han ido saliendo denominaciones de origen realmente buenas, y es por ello que cada vez hay más tipos de vinos que merece la pena probar. En este sentido, una de las más conocidas en la actualidad es la Bodega Suertes del Marqués, una bodega de autor que regala un vino realmente único.

¿Qué son las bodegas de autor?

Como su nombre indica, se trata de espacios donde se cultiva el vino, pero de una manera especial, ya que las bodegas de autor son aquellas que elaboran un producto totalmente exclusivo, con características únicas y a través de las mejores técnicas. Como bien es sabido, en la actualidad existen muchos tipos de vinos, no obstante, en el caso de querer probar un producto de gran calidad e inigualable, sin duda, hay que decantarse por los vinos que provienen de este tipo de bodegas.

Los vinos de autor

Como es lógico, los vinos de autor proceden de las bodegas de autor, teniendo en cuenta que este tipo de productos cuentan con una característica especial, que son vinos muy exclusivos, sabiendo que se destinan generalmente a un público muy reducido y más exigente, que es conocedor de la riqueza que da este tipo de bebida. Hay que decir además que el diseño y la elaboración de este producto se sale de lo convencional, lo que hace que sean vinos diferentes y muy peculiares.

Principales características de los vinos de autor

También son conocidos como de alta expresión y se trata de vinos que son mucho más creativos que los tradicionales, teniendo en cuenta que, en todo momento, durante su proceso de elaboración, la bodega quiere plasmar toda su personalidad en estos productos, que suelen tener una gran esencia. Aunque cada uno de los vinos de autor cuenta con sus propias características, hay algunas que son comunes a todas las modalidades.

Profesionales

Si hay una particularidad que caracteriza a los vinos de autor es que, habitualmente, se elaboran gracias a los conocimientos y experiencia de enólogos reputados. Para contar con este sello, es importante tener más de un profesional en la bodega y que forme parte de todo el proceso de producción, que abarca desde la fase de cultivo hasta la crianza.

El objetivo de los enólogos es aplicar todos sus conocimientos en la creación del vino, que debe ser único e innovador. De esta forma, saldrán productos frescos, con diferentes texturas, sabores y olores.

Producción

Las bodegas de autor crean vinos de producción reducida, es decir, que no realizan grandes tiradas. La idea principal de todo esto es destacar la especialización y a la vez, la rentabilidad. Los expertos aconsejan hacer una producción de un mínimo de 2.000 botellas y, como máximo, 25.000, aproximadamente.

Calidad

Finalmente, otra de las características de los vinos de autor es que suelen contar con una calidad suprema, mucho mayor que otros vinos, sabiendo que la crianza se realiza en las mejores viñas con óptimas condiciones.

¿Dónde comprar un buen vino de autor?

Sin lugar a dudas, una de las mejores marcas, como ya se ha mencionado, es Suertes del Marqués. Se trata de una bodega familiar situada en la zona norte de Tenerife, que lleva más de 20 años trabajando en este sector, sabiendo que el vino forma parte de la conocida Denominación de Origen ‘Valle de La Orotava’.



En la actualidad, esta bodega cuenta con más de 10 hectáreas en propiedad, mientras que también utiliza otras 16 que comparte con otros viticultores locales.