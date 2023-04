Adding estrena nueva web gracias a las ayudas del Kit Digital

La empresa, creadora de la App Adding Connected, ha renovado su página web gracias a las ayudas europeas Next Generation, consiguiendo una interfaz renovada, más interactiva y diáfana Adding.tech es la nueva web de Adding, en la que han invertido las ayudas del Kit Digital para mejorar su apariencia, imagen de marca y también la experiencia del usuario, a través de una interfaz más limpia y trabajada.

Adding Connected simplifica y mejora la productividad de gestorías y empresas, gracias a las funcionalidades que presenta. Se trata de una aplicación modulable que hace más sencilla la gestión de las empresas y las gestorías, ayudándolas a agilizar las consultas en SAGE. Permite trabajar, de forma simultánea, con dos pantallas, Por un lado, la pantalla de trabajo de SAGE y, por la otra, las consultas auxiliares, sin tener que minimizar nada.

Esta nueva plataforma cuenta con unos pluggins, los cuales se adaptan a las necesidades de cada cliente, ya que está compuesta por módulos. Esto permite hacer una configuración a medida y totalmente adaptable a cada cliente y presenta una gran diversidad de funcionalidades, como el detalle de factura de venta, búsqueda multi criterio de asientos, búsqueda de efectos de cobro, ficha de cliente, búsqueda de facturas de compras, etc.

Adding Connected es una App auxiliar que permite mejorar la productividad de los usuarios y, por otro lado, permite hacer consultas y gestiones de una forma ágil y productiva; consultas ágiles de proveedores, clientes, facturas… Gracias a la instalación de esta App, las empresas y gestorías consiguen mejoras sorprendentes en poco tiempo.

Otra de las funcionalidades que propone es hacer un Dashboard inicial personalizable, obtener todos los detalles de facturas de venta o de las facturas de compra, etc. Con Adding Connected se puede seleccionar sobre qué empresa se quiere trabajar y llevar a cabo la gestión de usuarios y perfiles o la seguridad y restricciones de acceso.

Las empresas y gestorías pueden acceder directamente a sus documentos, pudiendo consultar rápidamente los impuestos que han presentado, las facturas que han recibido o la cuenta bancaria, entre otras cosas. Esto hace que los clientes se sientan más libres y autónomos, contando con un acceso a sus documentos mucho más rápido y directo, siempre que sea necesario.

