La marca PURAVIDA Shoes regala semillas con sus cómodas sandalias

La marca española de sandalias para mujer PURAVIDA Shoes ha lanzado al mercado la nueva colección primavera verano 2023 con el obsequio de una semilla de gladiolo para invitar a sus seguidoras a compartir la plantación de la semilla bajo el hashtag #MovimientoPuraVida haciéndoles partícipes del cambio que se quiere ver en el mundo y así cultivar juntos un futuro más verde.

Las sandalias cómodas perfectas para acompañarte en cualquier aventura "Pura Vida" tiene su origen en una filosofía costarricense que fomenta la apreciación de los tesoros simples de la vida. Y así son estas sandalias de piel, símbolo de simplicidad y bienestar.

Con las sandalias, PURAVIDA Shoes regala semillas con sus cómodas sandalias Shoes con las cuales se puede disfrutar de la sensación de andar entre algodones gracias a su plantilla acolchada de gel con 5 mm de espesor para absorber el impacto de cada paso aportándote la sensación de confort y descanso.

Son sandalias fabricadas en España (Elche), hechas artesanalmente con materiales naturales, esparto, cueros, y piel de calidad, siendo el confort la máxima prioridad, con precios increíblemente irresistibles.

Esta temporada 2023: comodidad, moda y estilo con las sandalias PURAVIDA Calzados Elche adelanta en exclusiva el avance de sandalias mujer de la marca PURAVIDA Shoes con las tendencias en calzado para que las personas puedan fichar su 'must', ya que desde la marca se exponen como se van a querer todas porque es la colección perfecta para las amantes de las sandalias de mujer.

Son sandalias para diario, pero también la colección incluye sandalias elegantes para vestir donde agradecerás la comodidad de las sandalias con planta de gel.

Hasta em momento, la marca está especializada en calzado veraniego ofreciendo modelos para toda ocasión cómodos en cualquiera de sus versiones planas, con tacón, cuñas, plataformas, sandalias de esparto, alpargatas, menorquinas, chanclas y zuecos.

Sandalias de mujer para todos los momentos Las sandalias planas, de pala o sin ataduras se convierten en las mejores aliadas para los días calurosos, cómodas y chic.

Las sandalias deportivas seguirán siendo tendencia donde se podrá disfrutar de una colección repleta de sandalias deportivas de piel o con velcro a precios imbatibles, perfectas para ir de turismo.

Las sandalias de esparto son un esencial en PURAVIDA, la inspiración tropical gana fuerza con la confección artesanal con materiales y fibras naturales como el yute o la rafia.

Las sandalias de tacón más deseadas de la marca son el modelo de sandalia con plataforma habana con hebilla carey, disponible en color camel, marrón y negro, agotadas a los pocos días. Para las que prefieren los tacones bajos cuentan con el modelo bahama, sandalias bonitas con una gama cromática vibrante.

Las sandalias con cuña han llegado cargadas de novedades con sandalias de verano ideales, añadiendo por primer año sandalias cuña esparto, dispuestas a posicionarse como sandalias icónicas de la vida mediterránea.

Y si de estilo mediterráneo se habla, en el top se encuentran las menorquinas o también conocidas como avarcas, ibicencas o mallorquinas. Las menorquinas de mujer son un clásico indispensable para los looks más veraniegos, un zapato versátil y con la comodidad por bandera. Y como cada temporada, nuevos colores llegan para alegrarnos el verano.

Una colección de sandalias ideales para complementar todos los looks.