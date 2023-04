Construir una marca desde 0 con CEO Sphere

En el competitivo mercado moderno, visibilizar una determinada marca puede ser una tarea bastante difícil. Sin embargo, muchos emprendedores han visto surgir ciertas marcas de la nada y crecer exponencialmente de una manera vertiginosa, hasta llegar a dominar su respectivo sector en cuestión de meses.

Muchos empresarios se preguntan cómo conseguir tales niveles de éxito en la creación de una marca. Para ello, por lo general, se requiere de una extensa formación y profundos conocimientos en posicionamiento de marcas. Sin embargo, CEO Sphere ofrece una alternativa mucho más asequible, a través de sus recursos formativos especializados en branding desde cero.

Herramientas formativas para aprender a construir una marca exitosa CEO Sphere es una plataforma web fundada por y para emprendedores. Los fundadores, Alek Angelov y Robbie Murray cuentan con múltiples recursos formativos, diseñados para brindar conocimientos de valor en el mundo empresarial de forma asequible. Uno de estos recursos es “Build Your Brand From Scratch”, el cual aporta algunas claves esenciales para el éxito en la creación de una marca.

En este texto, los usuarios pueden encontrar las claves y conocimientos para estructurar los elementos nucleares de su identidad corporativa, encontrar su público objetivo adecuado y desarrollar estrategias eficaces para posicionar su marca. También incluye herramientas para aprender a visibilizar su presencia en línea y a dotar a la marca de elementos diferenciadores, como una oferta insignia o nombres originales y distintivos en sus productos.

Con este recurso formativo, los lectores aprenden a gestionar todos estos elementos bajo una meticulosa hoja de registro, que ayuda a manejar de forma eficaz cada aspecto de la creación de una marca. Además, la eficacia de estos conocimientos viene respaldad por los más de diez años de trayectoria de sus autores, quienes han recopilado en estos contenidos todos los trucos, habilidades y experiencia que han acumulado en el mundo del branding y los negocios.

Recursos accesibles para obtener una formación de calidad en el manejo de los negocios En el mundo moderno existen muchas personas con buenas ideas, que buscan el éxito en la esfera del emprendimiento. Sin embargo, muchas veces esto requiere de ciertos conocimientos clave, ligados al manejo de los negocios, cuyo aprendizaje requiere de un extenso y sumamente costoso proceso formativo. Esta realidad es la que inspira el surgimiento de CEO Sphere, una plataforma desarrollada por dos jóvenes y exitosos emprendedores, con el objetivo de compartir su experiencia, conocimientos y habilidades más significativas sobre la gestión empresarial.

En su portal web, se puede encontrar un amplio espectro de estos recursos formativos, como “Build Your Brand From Scratch”, los cuales están diseñados para compartir esas habilidades críticas en el manejo de los negocios, a través de un formato asequible y un contenido accesible para los emprendedores que no cuentan con estudios especializados en esta materia. Además, cuentan con una comunidad VIP, donde los miembros pueden contactar y dialogar con más de 150 expertos en diversas industrias y sectores empresariales, así como participar en sesiones de mentoría en directo con Robbie y Alek, los fundadores de CEO Sphere.