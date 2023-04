​Marcha contra la inseguridad que provoca la caza en Alicante

Durante la mañana del domingo tuvo lugar un paseo reivindicativo contra la caza "con armas" por las lagunas de Rabasa (Alicante) con la participación de más de 30 asociaciones ecologistas, vecinales y ciclistas. En total, bastantes personas participaron en una marcha comenzando con camisetas blancas con puntos rojos simulando los perdigones incrustados en la piel de los asistentes. En el acto, se ha hablado de la importancia de la "unión entre entidades" para luchar "en común".



Carlos Sapena, ambientalista y organizador de esta marcha, comenta que "la finalidad principal de esta movilización ciudadana no es otra que solicitar abiertamente al Ayuntamiento de Alicante el fin de la caza con armas en todo el municipio". Entre los principales motivos por los que se han puesto de acuerdo para convocar este acto, se encuentra, según Sapena, el hecho de que "los cazadores no respetan las distancias de seguridad marcadas por la ley y disparan desde y hacia los caminos y senderos, en dirección a la autovía, a las vías del AVE y hacia las casas que hay en las partidas rurales". Muchas familias con niños, se exponen a morir a balazos por salir de su casa.

LA CAZA ES MATAR POR PLACER

Es completamente injusto poner el foco solamente en la inseguridad que generan los que salen al monte a matar animales y personas de rebote, también deberíamos poner el foco en que la caza es una actividad violenta, mueve un montón de pasta, condena a una vida miserable de maltrato o abandono a miles de perros y aún encima, hace partícipes a las niñas y niños de que salir a matar animales es algo divertido al igual que podría ser ir a jugar al parque o pasar una tarde en el parque de atracciones. Por ello, muchas personas participantes no compartían solamente el mensaje de la caza con armas y quieren la abolición de la caza total.

Jesús Martínez es activista y vegano desde hace años estando participando en la protesta ese día. Además de compartir que efectivamente hay mucha falta de seguridad por culpa de la actividad de matar, el activista estuvo allí contra la caza en general por la violencia ejercida contra los animales y porque no es la forma de controlar la naturaleza si no todo lo contrario. "En las granjas cinegéticas crían animales para matar", explica Jesús, cuyas palabras confirman fuentes biólogas.

Su intención, es desplazarse el próximo sábado a Alfafar como otros años ha hecho cuando allí hemos celebrado la concentración contra els bous al Carrer, subvenciones y desprotección de la infancia.

EL MALTRATO A LOS PERROS USADOS POR LOS CAZADORES

Recientemente, Animanaturalis publicaba en su web y redes sociales, investigaciones sobre el maltrato a los perros usados para la caza y excluidos por la coalición de gobierno "progresista". En la web pone: "Durante la investigación, se ha visitado un criadero en el que los materiales de los espacios estaban consumidos por el óxido, presentaban agujeros en las placas metálicas, hierros y aristas afiladas en sus espacios. Observamos agua en mal estado en los bebederos, trozos de pan duro directamente sobre los excrementos y el manejo poco cuidadoso de los cachorros.

Para que los perros cumplan su función dentro de la rehala, se buscan en ellos unas características específicas que suelen obtenerse mediante la cría de determinadas razas e individuos destacados. Ese cruce selectivo favorece el desarrollo de enfermedades congénitas, pudiendo reducir considerablemente la esperanza de vida de los animales. La cría indiscriminada también incrementa los casos de abandono de camadas no deseadas".

Para no reproducir todo y que el artículo sea larguísimo, en la web del colectivo animalista tenéis toda la información y recogida de firmas: https://www.animanaturalis.org/n/46470?fbclid=PAAabi7b0l39A_d3vlEG3VYbcBmufJteBIBJK56hdmizW06wAz5-1i5dwyTXM

Los abandonos en perros usados por los cazadores, son de unos 250.000 más los que no se llegan a contabilizar puesto que nunca se encuentran los restos mortales de los animales cuando son ahorcados, tirados por barrancos y un largo etcétera.

EL GOLOSO NEGOCIO DE LA CAZA

Según datos del Gobierno, en España existen 802 granjas cinegéticas, de las cuales 285 son para cría de animales de caza mayor como ciervo, corzo, gamo, jabalí, muflón y arrui (un carnero originario del Sáhara). Los 517 restantes están destinadas a la caza menor, es decir a la cría de conejos y aves, tal y como está recogido en el Registro General de Explotaciones Ganaderas. Los datos oficiales también desprenden que en los últimos años se ha producido un descenso en las granjas dedicadas a la cría de caza menor y un ascenso muy preocupante (de un 39,7% en 9 años) de las de caza mayor. Una prueba más de que el interés principal de todo esto es económico. Mientras que matar liebres o conejos tiene un precio que ronda los 200 €, cobrarse piezas como ciervos o gamos, se sitúa entre los 2.000 y 3.500 € tirando por lo bajo.

MATAR POR PLACER O NEGOCIO, TAMBIÉN DESTROZA EL MEDIO AMBIENTE QUE DICEN PROTEGER

Al problema ético y medioambiental que suponen las granjas cinegéticas en general, hay que sumarle los añadidos de las instalaciones irregulares, que no cuentan con un seguimiento adecuado por personal cualificado. Incluso las granjas legales tampoco disponen de suficientes profesionales que se encarguen de inspeccionar, registrar y supervisar el funcionamiento de estos centros, ya que no se ha creado una Administración específica para esta tarea.

Por lo tanto, no hay especialistas que realicen estudios genéticos que permitan controlar como es debido la suelta de animales, y estos se liberan sin análisis previos que certifiquen que no tienen enfermedades o infecciones que puedan perjudicar a la fauna autóctona. Aunque la mayoría de los animales liberados permanecen con vida poco tiempo, pueden llegar a traspasar a la fauna silvestre algún patógeno contraído en la granja. Otro aspecto medioambiental que también se ve afectado por esta modalidad de caza, es la flora, ya que las sueltas se hacen en fincas cuyo suelo y vegetación no siempre es la adecuada para determinadas especies. Y una degradación anómala de la flora de una región termina afectando a toda la biodiversidad de la zona.



La caza nunca ha sido una herramienta para regular el ecosistema, sino todo lo contrario. Es una industria con fines económicos que está generando un grave impacto medioambiental, además de llevarse, a sangre fría, muchas vidas por delante.

Todo esto lo explica Noemí Alba, Activista por los derechos de los animales en un artículo sobre la caza que preparó en el digital "Bueno y vegano".

Añadir que los cazadores que tienen secuestrados los montes, los llenan de basura, llegan a provocar incendios y también los dejan llenos de cartuchos entre un largo etcétera respecto a destrozar el medio ambiente y esto es confirmado por los profesionales en el tema.

UNA VIDA MÁS COMPASIVA ES POSIBLE

También vemos cada vez más personas como Jesús que se alimentan de forma ética, saludable y sostenible mediante el veganismo que es una filosofía ética en cualquier etapa de la vida descartando la tortura animal de la alimentación, vestimenta, entretenimiento o la experimentación animal.

Además de liberar a los animales que se crían masivamente para sufrir toda su corta vida, beneficias notablemente al planeta al ser las industrias más contaminantes, evitas muchas enfermedades y hasta el hambre en el mundo puesto que hoy en día, se dedican indecentes cantidades de vegetales para alimentar y cebar a millones de animales más que personas lo que carece de sentido y es el verdadero motivo de que haya gente (especialmente infancia) muriendo de malnutrición.

Si hablamos de sabores, pues todavía mejor ya que descubrimos un montón de sabores nuevos y encima, podemos disfrutar del sabor y la textura de los de siempre siendo este tipo de alimentación avalada por los expertos tales como la academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría.

Es muy importante que en cada artículo en el que defiendo a los animales, salga brevemente el tema ya que podemos salvar muchas VIDAS cada día.

SAQUEMOS CONCLUSIONES ANTES DE ACABAR

Durante el artículo, hemos visto que muchos colectivos se han unido contra la caza aunque solamente haya sido por la propia inseguridad que genera y eso demuestra que la caza es un mal que persigue todo.

Si bien ya he dicho que no podemos dejar pasar bajo ningún concepto que la caza debe abolirse como la actividad violenta que es de matar por placer, hacer que nos quedemos sin un futuro planeta en el que vivir o enseñando a las niñas y niños que reventar animales es algo divertido poniéndoles en peligro de muerte.

Son nuestros actos y empatía lo que nos salvará o nos condenará para siempre. Como ciudadano pido a las administraciones que se pongan a trabajar para abolir la caza y al ministerio de consumo que dice estar preocupado por el medio ambiente y la salud de las personas, que fomenten este tipo de alimentación nada privativa y con múltiples beneficios contando las verdades que tanto nos oculta el sistema.



Hoy puedes comenzar tu camino hacia un futuro mejor también para los animales, seres nobles que jamás nos han hecho ningún mal y tratamos como basura.