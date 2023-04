FETS POLS analiza cuáles son los puntos claves para escoger la mejor ropa deportiva

Uno de los aspectos importantes de cualquier práctica deportiva es el momento de realizar la adecuada elección de la ropa para el ejercicio físico Para realizar deporte no sólo hace falta disciplina, motivación y tener las habilidades necesarias, sino que hay que tener en cuenta una serie de factores que permitirán ejercer diferentes tipos de actividades con mayor efectividad y mayor rendimiento.

Según el tipo de deporte y el lugar donde se practique, son puntos claves que influyen en la elección de las distintas prendas deportivas. No es lo mismo salir a correr, montar en bicicleta, jugar un partido de pádel o hacer un entrenamiento funcional.

Las claves a tener en cuenta a la hora de comprar ropa deportiva son su funcionalidad, comodidad y durabilidad. La mezcla de estos tres elementos servirá para conseguir como resultado el equipaje perfecto para el entrenamiento.

Oscar Tadeo, CEO de FETS POLS, explica que "todas nuestras prendas combinan estos tres elementos con el fin de conseguir la mejor adaptabilidad y sin necesidad de preocuparte por la ropa durante la práctica deportiva".

Consejos prácticos para elegir la ropa deportiva

A la hora de elegir la ropa deportiva adecuada, es necesario tener en cuenta un par de consejos prácticos:

Evitar las costuras que puedan crear irritaciones.

Los tejidos ligeros y transpirables ayudan a absorber el sudor y la humedad del cuerpo. Evitar telas que no respiran.

La equipación deportiva debe dar la máxima comodidad y libertad de movimiento posible.

Encontrar tejidos que regulen y mantengan la temperatura corporal para garantizar el máximo confort.

A la hora de escoger el calzado, tiene mucha importancia, ya que si no es adecuado podría hacer de la práctica deportiva una mala experiencia e incluso provocar lesiones. Las camisetas de FETS POLS están preparadas y diseñadas para llevar a cabo cualquier deporte gracias a su tejido, que las hace, completamente, transpirables que permite evacuar el calor del cuerpo y evita la sensación de sudoración. Además, todas las camisetas tienen la propiedad de secarse de forma rápida y tienen una caída que aporta gran comodidad durante la actividad deportiva.

FETS POLS tiene como objetivo principal la búsqueda funcionalidad, la comodidad y la durabilidad de todas sus prendas deportivas.