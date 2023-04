Alimentarse en primavera, verduras y frutas de temporada ecológicas

La estación primaveral en España, del mismo modo que en el resto del hemisferio norte, se encuentra activa desde el pasado 20 de marzo. Las proyecciones del Instituto Geográfico Nacional (IGN) subrayan que la misma se extenderá hasta el próximo 21 de junio. Son semanas favorables para aprovechar una dieta rica en vitaminas y minerales provenientes de los productos propios de la estación.

Nacho López, gerente de Espacio Orgánico, dice que la primavera es una temporada en la que existe una mayor disponibilidad de estos importantes nutrientes. Menciona como fuentes la fruta y verdura ecológica que ellos comercializan en su sede.

Combatir la astenia primaveral con fruta ecológica Espacio Orgánico es un centro de alimentación con más de 600 metros cuadrados de superficie situado en la zona de Alcobendas de Madrid. Tiene un área donde comercializa la verdura y la fruta ecológica que está en temporada en cada época del año. También cuenta con un espacio de restaurante con una carta totalmente 'bio' y otro dedicado al bienestar integral con terapias naturales y yoga.

El gerente de esta firma explica que estos son los meses de la llamada astenia primaveral. Es un cuadro físico y emocional que se caracteriza por una sensación de cansancio y decaimiento. López indica que el mejor remedio para hacerle frente es el consumo de los llamados frutos rojos como fresas, frambuesas, cerezas, fresones y grosellas. Son productos ricos en vitamina C, flavonoides, antioxidantes, licopeno y folato.

Los beneficios son aún mayores cuando se elige la fruta ecológica. Esto se debe a que sus nutrientes no están químicamente alterados por aditivos artificiales o los procesos típicos de la producción industrial. Cuando están de temporada se consiguen más frescas, por lo que su sabor es más genuino y fuerte.

A su vez es la mejor temporada para las verduras La primavera es también la mejor época para verduras como espárragos, alcachofas, habas y guisantes. Estas aportan fibras, vitaminas A, C, E y K; potasio y folato. Son muy valoradas porque contribuyen a depurar el organismo de la dieta invernal, abundante en grasas y calorías. Las verduras también ayudan a reducir la tensión arterial.

La verdura ecológica es otro de los sectores que se venden y se sirven en Espacio Orgánico. López sostiene que la verdura ecológica de temporada mantiene intactos sus fitoquímicos, antioxidantes y demás componentes naturales. Gracias a ello, sus beneficios para el organismo son mayores en comparación con aquella verdura producida en invernadero y fuera de temporada.

El gerente de Espacio Orgánico advierte que el consumo de frutas y verduras ecológicas de temporada contribuye también a la sostenibilidad del medioambiente. Ocurre porque se respeta el ciclo natural de producción y su recolección se realiza en el momento correcto de maduración. Agrega que, cuando se trabaja con productores artesanales, se favorece la economía local, haciendo viables este tipo de cultivos.