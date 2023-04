Microblading, la tendencia de moda en España, por Lashes & Go

En los últimos años, el microblading se ha convertido en una de las tendencias más populares en España. Se trata de una técnica semipermanente que consiste en crear trazos finos y precisos en la piel para rellenar o definir las cejas de forma natural. Una de las características más destacadas de este procedimiento estético es su duración, ya que puede permanecer de uno a tres años, siempre y cuando se realicen los retoques necesarios.

El éxito de este procedimiento estético ha hecho que cada vez surjan más centros especializados en este ámbito. Lashes & Go se ha posicionado como una de las franquicias más destacadas en el sector al contar con múltiples centros en toda España y trabajando en la expansión continua de la firma a través de la modalidad de franquicia.

¿Cuáles son las ventajas del microblading? En líneas generales, el maquillaje semipermanente de las cejas con microblading se caracteriza por ser menos doloroso y más natural que la técnica de micropigmentación. Durante el procedimiento, se utiliza una pequeña herramienta manual con una serie de agujas en la punta para crear pequeñas incisiones en la piel, en las cuales se deposita el pigmento. La técnica requiere de habilidad y experiencia por parte del profesional que la realiza, ya que la forma y el color de las cejas deben adaptarse a cada rostro y estilo.

Los profesionales encargados de su realización buscan crear un diseño que esté acorde con la fisionomía del rostro de cada cliente, así como también el grosor, color y densidad apropiados. Para las personas con ausencia de vello en la ceja por diferentes causas como lesiones cutáneas o tratamientos médicos, el microblading puede resultar una solución favorecedora. Asimismo, en los casos donde existan trazos irregulares también es recomendable esta técnica.

Como una franquicia especializada en ofrecer múltiples servicios estéticos, Lashes & Go se ha enfocado en proporcionar a nuevos emprendedores la posibilidad de iniciarse en servicios de microblading y extensiones de pestañas mediante su modelo de franquicias.

