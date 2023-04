Procesar la solicitud de duplicado carnet de conducir online y sin previa cita en la DGT a través de la plataforma Duplicado Carnet Conducir

El carnet de conducir es uno de los documentos personales más importantes, ya que, con este, cualquier persona mayor de edad puede circular por las calles sin presentar ningún tipo de problemas con la ley.

Este certificado demuestra que el conductor tiene las capacidades y conocimientos necesarios para conducir un vehículo en vía pública.

Por tal razón, extraviarlo, que haya sido robado o que este se encuentre en mal estado no es una opción, ya que circular sin el carnet de conducir constituye una infracción de tráfico en España muy grave. No obstante, a través de la plataforma Duplicado Carnet Conducir (DCC), los conductores pueden procesar la solicitud de su duplicado carnet de conducir online y sin previa cita en la DGT.

Duplicado carnet de conducir online: ¿cuándo es necesario solicitarlo? El duplicado de carnet de conducir es un trámite que se realiza a través de las oficinas de la Dirección General de Tráfico (DGT), en caso de extravío, robo e incluso deterioro del mismo. Básicamente, consiste en una (copia) del documento para conducir, por lo que no varía las fechas de validez del permiso original.

Una vez el conductor cuente con esta copia puede circular en la ciudad o en el país legalmente con su vehículo, aunque, en caso de transitar por las calles sin este carnet, el mismo podría contar con el riesgo de ser sancionado con altas multas y hasta prisión de unos seis meses aproximadamente, todo esto en caso de presentar una inspección policial inesperada.

Cómo solicitar un duplicado de carnet de conducir en línea Solicitar el duplicado carnet de conducir online en menos tiempo, de manera segura y sin previa cita en la DGT, es posible a través de la web de Duplicado Carnet de Conducir (DCC). Esta es una plataforma en línea donde, en tan solo minutos, un equipo de agentes se encarga de gestionar todo lo concerniente al carnet provisional de conducir del solicitante, y en un periodo menor de 48 horas este lo obtendrá.

DCC es uno de los gestores más rápidos, seguros y económicos del mercado cuando de gestionar este documento se refiere. Sus 11 años de experiencia lo validan, esto sumado a que son colaboradores directos de la DGT, por lo que son de fiar para este tipo de gestiones.

En este sentido, aquel conductor que desee duplicar el carnet de conducir, ya sea por robo o pérdida, deberá cumplir con una serie de requisitos, por lo que debe proveer su DNI y ser mayor de 18 años, residir en España y contar con un carnet de conducir en vigor, es decir no tener el permiso caducado o próximo a caducar. Asimismo, los pasos para solicitar el carnet de conducir online son: rellenar los datos personales y realizar el pago correspondiente, para luego recibir la autorización provisional, y por supuesto, el carnet de conducir en físico directo a su domicilio a menos de dos meses. La misión de esta plataforma es que los conductores puedan conseguir su carnet de conducir sin desplazamientos y sin trámites.