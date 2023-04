Paul Gauguin Cruises, una compañía especialista en cruceros por la Polinesia

Dentro de las opciones turísticas más destacadas que existen actualmente, los cruceros registran una valoración especial entre los usuarios, debido a que regalan una experiencia marítima única e inolvidable.

La galardonada compañía de cruceros de lujo Paul Gauguin Cruises celebra su 25 aniversario con un emotivo vídeo donde se resumen sus años de inmersión en la Polinesia Francesa.

Las relaciones permanentes con las comunidades locales, así como su máximo cuidado en el mantenimiento de su esencia, son uno de los puntos fuertes por los que esta compañía francesa -perteneciente a Ponant- sigue siendo reconocida.

Explorando las Islas de la Sociedad de las Marquesas, llegando hasta las Islas Cook, Fiji y Bali, el m/s Paul Gauguin ofrece itinerarios exclusivos y privilegiados. Diseñado para navegar por las aguas turquesas de la zona y junto a Les Gauguins y Les Gauguines, un grupo local de anfitriones tahitianos viven en el barco con el fin de brindar una experiencia inmersiva y experta en este especializado segmento de cruceros de lujo por la Polinesia.

El m/s Paul Gauguin es un pequeño barco de 19.200 toneladas con una capacidad para 330 pasajeros, que desde 2019 pertenece a la compañía Ponant Cruises -perteneciente, asimismo, al Grupo Kering- y fue renovado en 2021.

La naviera de lujo francesa ha lanzado un vídeo conmemorativo que captura la esencia del barco y su conexión íntima con las islas de Tahití, seguido de ofertas exclusivas de aniversario que se anunciarán próximamente y eventos especiales, tanto en tierra como a bordo.

Paul Gauguin es la única compañía que lleva a cabo itinerarios por la Polinesia Francesa durante todo el año y sigue siendo fiel al espíritu inicial, con sólidos acuerdos con los organismos turísticos de la zona, así como con las comunidades locales en todos los archipiélagos, lo que se traduce en experiencias de huéspedes muy personalizadas y ofreciendo vivencias únicas y auténticas, parte fundamental de la experiencia.

Gracias a los huéspedes fieles, The Gauguin es uno de los barcos de lujo en funcionamiento de manera continua más antiguos de Tahití, convirtiéndose así en una extensión de las propias islas y un maravilloso destino en sí mismo.

La apuesta por la sostenibilidad es otro factor a tener en cuenta en la sólida trayectoria de esta compañía, con un compromiso con el medioambiente y el respeto a la idiosincrasia local muy reseñable.

Paul Gauguin Cruises ofrece viajes con todo incluido de 7 a 16 noches por la Polinesia Francesa y el Pacífico Sur. Los itinerarios cuentan con múltiples pernoctaciones en islas legendarias como Bora Bora, Moorea y Tahití, y desde StarClass/Un Mundo de Cruceros llevan muchos años ofreciendo a sus clientes la posibilidad de acercarse a uno de los lugares del mundo de mayor belleza y naturaleza desbordante.

Los servicios incluidos en la experiencia de los cruceros Paul Gauguin Cruises Para asegurar una experiencia de crucero excepcional, el Paul Gauguin está diseñado específicamente para deslizarse sobre los mares poco profundos del Pacífico Sur, a diferencia de los cruceros más grandes. En su interior, el barco posee amplias suites y camarotes recientemente renovados, un puerto deportivo a bordo para practicar deportes acuáticos, tres restaurantes y un amplio spa.

En el caso de los camarotes, más del 70 % poseen balcones privados que brindan una sensación elevada y moderna, mientras que todos están equipados con sillones, sofás, cortinas y acabados de madera. Por su parte, los viajeros pueden disfrutar de la exquisita comida polinesia tradicional en los restaurantes L’Etoile, Le Grill y La Veranda.

Las características de Paul Gauguin Cruises lo convierten en una alternativa ideal para disfrutar en pareja, viajar con un grupo de amigos o pasar las vacaciones en familia. Para diseñar un viaje en crucero con facilidad, los usuarios pueden acceder a la plataforma Un Mundo de Cruceros y visualizar el catálogo online de la naviera.

Sobre Paul Gauguin Cruises Paul Gauguin Cruises opera el Paul Gauguin de 330 pasajeros m/s, brindando una experiencia de crucero de lujo adaptada a las maravillas incomparables de Tahití, la Polinesia Francesa y el Pacífico Sur.

Paul Gauguin Cruises ha sido reconocida por publicaciones notables en viajes y estilo de vida: ha sido votada recientemente como la "Mejor línea de cruceros oceánicos de barcos pequeños del mundo" en los Travel + Leisure's World's Best Awards 2022; la segunda "Mejor línea de cruceros pequeña" en los premios Readers' Choice Awards 2022 de Condé Nast Traveler, además de ser nombrada en la "Lista dorada" de 2021 de la publicación. La línea también fue reconocida por cuarta vez por tener los "Mejores cruceros de la Polinesia Francesa" en los premios AFAR Travelers' Choice Awards. En septiembre de 2019, Paul Gauguin Cruises se unió a la familia de Ponant, diseñadora de viajes inspiradores a bordo de pequeños barcos de exploración.

Acerca de StarClass Cruceros StarClass nace bajo el paraguas de la compañía Un Mundo de Cruceros, que aporta casi 30 años de experiencia comercializando cruceros premium y de lujo. StarClass aglutina hasta 14 marcas de lujo que ofrecen los más altos estándares de calidad, servicio y atención al detalle que los clientes más exigentes pueden esperar.

StarClass reúne en un mismo concepto no solo a algunas de las mejores navieras, sino también servicios y experiencias de viaje muy exclusivos, enfocados en brindar una experiencia única a aquellos que deseen vivir un viaje inolvidable.

StarClass proporciona a cada viajero una experiencia única que cubre todas sus necesidades y expectativas, como un viaje hecho a medida.

Ante la diversidad de navieras categorizadas como great luxury, ultra luxury o superior, su principal valor es recopilar la amplia oferta, conocerla a fondo y facilitar la elección en función del perfil del viajero.