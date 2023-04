Alianza fintech en Dubai FinTech Summit DIFC. Apuesta por la innovación

Los segundos diálogos de la Cumbre FinTech de Dubái (DFS), impulsados por el Centro de Innovación, ha acogido a países como Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Ha sido el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC), el principal centro financiero internacional de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), quien ha acogido esta semana a los directores de 10 de los principales bancos y empresas de tecnología financiera de la región, para analizar los retos a los que se enfrenta el sector financiero y valorar alternativas para reducir los riesgos y crear instituciones financieras resistentes y sostenibles ante el futuro.

En el 2021 el mercado mundial de préstamos FinTech se valoró en aproximadamente 573.050 millones de dólares en 2021 con una previsión de crecimiento que supera el 27,4% en el período de previsión 2022-2029.

Ha sido el director del Centro de Innovación del DIFC y de FinTech Hive, el anfitrión, Mohammad Al Blooshi, ha afirmado:

“Como sector basado en la confianza, estamos asistiendo a una época de trastornos en el sector bancario. Dados los vientos globales en contra, tenemos la oportunidad de construir instituciones más resistentes a través de la colaboración entre bancos y FinTechs”.

Con respecto a la reunión confirmó:

“A través de convocatorias como esta mesa redonda y la primera Cumbre FinTech de Dubái, que se celebrará en mayo, estamos facilitando el diálogo y las vías de colaboración para que las instituciones financieras de toda la vida, los reguladores y los emprendedores prometedores tracen juntos cómo puede -y debe- avanzar el sector.”

El sector FinTech, considerado como un importante competidor de los bancos, duplicará su tamaño, pasando de 135.900 millones USD en 2021 a 266.900 millones USD en 2027 según informes de DIFC FinTech Hive.

Si tenemos en cuenta que cerca del 50% de la región MENA carece actualmente de servicios bancarios o está infrabancarizada, las FinTech han desempeñado un papel crucial y necesario en la promoción del crecimiento económico inclusivo en la región.

En opinión de Sanjay Sethi, Senior Managing Director, Head of Global Transaction Banking en First Abu Dhabi Bank, ratificó que:

“Esta es una era de colaboración y cocreación en la que las principales instituciones financieras y las FinTech pioneras pueden embarcarse juntas en un viaje de descubrimiento innovador. Esto es especialmente cierto cuando buscamos oportunidades para expandirnos a nuevas geografías, mejorar las capacidades de los productos, aumentar los ingresos o escalar u optimizar nuestro negocio de forma más rápida y eficiente. Paralelamente, las soluciones FinTech en el ámbito de la banca transaccional son cada día más ágiles. De cara al futuro, FAB seguirá colaborando con FinTechs pioneras para ofrecer avances impactantes en toda la industria financiera”.

Fue el mismo Banco Central de los EAU el que a principios de este año anunció la implementación de su estrategia de moneda digital Digital Dirham, algo fundamental en la industria de los pagos y afectará a los bancos, FinTechs, empresas y clientes y que reconoció Mohammad Al Blooshi en sus declaraciones:

“Como tal, la sinergia entre bancos y FinTechs demuestra ser inevitable a medida que la industria se acerca a una economía sin efectivo”.

Fue el Consejero Delegado y Fundador de Zenda, Ramanthiagarajan afirmó:

“Como proveedor de servicios FinTech, lo esencial, como en cualquier empresa tecnológica, es establecer una conexión emocional con el consumidor final”.

El futuro es implementado por los clientes, cada vez más, que recurren a la tecnología y los mismos bancos se han visto obligados a cambiar la confianza tradicional para complementar la digitalización de la banca como reconoció Anand Krishnan, Director de Tecnología de Emirates Investment Bank, en sus declaraciones:

“Cada vez es más importante que los bancos sigan invirtiendo más en tecnología que no solo genere confianza en los clientes, sino que la mantenga a lo largo de todo su recorrido”.

Es el sector bancario y de servicios financieros se convertirá en el principal inversor en tecnología de IA en Oriente Medio y Norte de África. Concretamenteconstituirá casi el 25% de todas las inversiones en IA en la región, y se espera que la tecnología bancaria por sí sola contribuya en un 13,6% al producto interior bruto de la región en 2030.

Según ha contestado Mehdi Tazi, director de operaciones de Lean Technologies preguntado a este respecto:

“Creo que los clientes siguen confiando más en los bancos que en las FinTech, ya que son instituciones más grandes y consolidadas. Sin embargo, algo que las FinTech hacen muy bien es agilizar los procesos a la hora de ayudar a los clientes a incorporarse a estos grandes bancos. Como resultado, estamos asistiendo a una unión entre las FinTech y la banca que mejora el recorrido del cliente y, en última instancia, genera confianza”.

Es la llegada de la Web 3.0 la que marcará la inflexión en la transformación de los servicios financieros, los mercados de capitales y de la banca, las expectativas de los clientes y lo revolucionará.

Se espera que en 2l 2026 el valor total de las transacciones de finanzas integradas alcanzará los 7 billones de dólares según el CEO de Cloud4u, Rakesh Reddy que afirmó:

“Esto es especialmente útil para los proveedores de plataformas como servicio (PaaS), que se beneficiarán enormemente de este crecimiento, convirtiéndose sin duda en un factor clave de disrupción en el sector”.

Fue el mismo Nilay Singh, Consejero Delegado del State Bank of India, DIFC el que señaló:

“No podemos ignorar la IA. Hay que adoptarla, pero de forma inteligente y eficaz, y aquí es donde tenemos que entender qué subcontratar y cuándo colaborar”.



Dubái está preparado para un crecimiento y una innovación continuos. Ante ello nos tenemos que plantear como políticos, empresarios e inversores pueden unirse para evolucionar en estos tiempos tan volátiles.

A fin de buscar soluciones bancarias inclusivas y estables para la zona son los mismos establecimientos financieros tradicionales más optimistas con el desarrollo de sus asociaciones con asociaciones con prometedoras FinTechs para ayudar a cerrar las brechas y mantenerse estratégicamente a la vanguardia.

Tenemos que tener en cuenta que es el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) uno de los centros financieros más avanzados del mundo y el principal centro financiero de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), que comprende 72 países con una población cercana a los 3.000 millones de habitantes y un PIB estimado de 8 billones de USD. Con una larga experiencia sirve para conectar estos mercados en rápido crecimiento con las economías de Asia, Europa y América y todo ello a través de Dubái.

El DIFC dispone de un órgano regulador independiente reconocido internacionalmente y un sistema judicial de comprobada eficacia con un marco de derecho consuetudinario inglés. Además, dispone del mayor ecosistema financiero de la zona, con más de 36.000 profesionales que trabajan en más de 4.300 empresas registradas activas, una reserva excepcional de talento.

Se busca impulsar el futuro financiero a través de la tecnología punta, la innovación y las asociaciones, siendo el centro del mundo financiero futuro y ofreciendo uno de los mejores entornos tecnológicos financieros e innovador con soluciones rentables para la concesión de licencias desde una regulación adecuada, programas aceleradores e innovadores.

El DIFC es el mejor destino de negocio con una extensa variedad y oferta con futuro.