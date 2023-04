Consigue las mejores ofertas para viajar con tu vehículo en ferry

Plataformas como Clickferry son claves para encontrar las mejores ofertas de viajes en ferry y disfrutar todos los beneficios de este medio de transporte. Uno de los principales es que se puede embarcar el coche propio al destino, además los billetes suelen ser más económicos que por vía aérea y permiten viajar a destinos donde no hay aeropuerto.

Un medio de transporte que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos es el ferry. De hecho, cada vez hay más líneas recorriendo canales marítimos desde diferentes puertos de las costas españolas, bien sea hacia las islas, el Méditerráneo o África.

Sin duda, una de sus principales ventajas es que ofrece la opción al pasajero de poder llevar su coche en la embarcación. Esto es ideal, porque al llegar al destino se tendrá el vehículo a disposición para ir a todas partes, lo que representa un ahorro sustancial, ya que no hay que pagar transporte público, permite llevar más equipaje y evitar tener que pagar el alto precio de alquilar un coche para movilizarse.

Otras ventajas son: es mucho más económico viajar en ferry que en otros medios de transporte como el aéreo, no hay límite de equipaje y se viaja fácilmente con las mascotas.

Son muchos los destinos a los que se puede llegar en ferry. Las rutas más populares son las que van de Barcelona a Civitavecchia, Mahón, Tánger Med e Ibiza, o los recorridos Algeciras - Ceuta, Gandía - Palma, Tenerife - Gran Canaria, Dénia - Formentera, Mallorca - Barcelona, Ibiza - Formentera, Tarifa -Tánger y Melilla - Málaga.

Cómo conseguir las mejores opciones de ferries

Una vez que se ha tomado la decisión de viajar en ferry es importante hacer la reservación con tiempo. Una oportuna recomendación es adquirir los billetes a través de Clickferry, comparador de ferries con más de 25 años de trayectoria en el sector naviero que ofrece todas las facilidades para que el proceso de compra sea sencillo y lo más económico posible para los usuarios.

Por ejemplo, quien quiera viajar con su vehículo a Baleares, en Clickferry puede encontrar el mejor precio, ya que constantemente están actualizando las ofertas de las navieras, de tal manera que los usuarios las conozcan prácticamente al instante.

Esta plataforma web de ferries es una de las más reconocidas en el sector, no es azar que más de 7.000 clientes han valorado su servicio como excelente.

Ventajas de usar un comparador

Son muchas las ventajas de usar un comparador, más si se elige a Clickferry, catalogado como el buscador de ferries N°1 de toda España. El principal, como se ha mencionado, es que la plataforma compara los precios para que el cliente siempre encuentre la mejor oferta, una tarea que por cuenta propia sería larga y tediosa. Además, ofrecen servicio de atención personalizada por WhatsApp o vía telefónica, de esta forma los clientes pueden aclarar todas sus dudas.

Es una vía fácil de reservar los viajes, solo se necesita un dispositivo: móvil, tablet u ordenador, y se puede hacer a cualquier hora y desde cualquier lugar. No está sujeto a horarios, ni hay que movilizarse hacia alguna oficina.

Las plataformas de trayectoria trabajan con las navieras europeas y de África del Norte más reconocidas, entre estas: Grimaldi Lines, Fred Olsen, Transmediterránea, Balearia, Armas, FRS y GNV. Una de las ventajas de plataformas serias es que ofrecen el precio final desde el primer momento, sin cargos extra ni sorpresas de último minuto. Además, brindan a los usuarios toda la información que los viajeros necesitan sobre puertos, barcos y rutas, para planificar de la mejor manera los viajes.

El uso de estas plataformas es sencillo, son páginas funcionales y muy intuitivas que permiten al cliente realizar los procesos de reserva de manera muy rápida y sencilla.