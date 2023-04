Papel pintado de fácil colocación para renovar paredes de la mano de SOKIOS

Una de las tendencias actuales en decoración de interiores son los papeles pintados.

Estos productos cuentan con la capacidad de transformar estancias sin grandes remodelaciones ni obras. Además, desde el punto de vista técnico proveen un revestimiento mural que protege, aísla y decora las paredes.

A la hora de buscar papel pared, la firma SOKIOS ofrece una colección con más de 150 diseños con los que es posible dar un toque diferente a cada estancia. Asimismo, son fáciles de colocar, ya que lo único que se necesita para cambiar el look de una pared con estos productos es un pulverizador con agua.

Papel pintado de fácil colocación para renovar paredes Los productos de SOKIOS permiten conseguir una decoración renovada en cuestión de minutos de una manera sencilla y económica. En este sentido, durante la colocación no se necesita cola ni se produce suciedad. Por otra parte, no hace falta recurrir a terceros.

Según informan representantes de esta empresa, el tiempo de colocación de estos productos es un 60 % más rápido que el que ofrece el papel tradicional. Una vez colocado el papel, hay 10 minutos durante los cuales los rollos se pueden reajustar para que queden perfectos. Después, simplemente hay que dejar que se sequen y ya están listos.

Además, SOKIOS cuenta con diseños de papeles pintados para paredes especialmente seleccionados para decorar cualquier rincón del hogar como recibidores, comedores, habitaciones de infantiles y de adultos o pasillos, entre otras opciones.

Adicionalmente, en el catálogo de esta empresa es posible encontrar diseños adecuados a cualquier estilo: papeles pintados modernos, con estilo floral, estilo botánico, efecto 3D, con texturas, geométricos, tropicales, animal print y papel pintado infantil. También ofrecen la posibilidad de crear murales usando entre 3 y 8 rollos de papel pintado. En todos los casos, el acabado es texturado mate para evitar el reflejo de luz tanto interior como exterior. Estos papeles se limpian fácilmente empleando un trapo húmedo con agua sin ningún tipo de producto adicional.

Características del papel para pared de SOKIOS Los papeles pintados de SOKIOS tienen un aspecto cálido y natural porque están impresos con tintas ecológicas sobre un papel bicapa mate que, está libre de PVC. También cuentan con el Certificado Oeko-Tex, lo que garantiza que no se han utilizado sustancias nocivas durante los procesos de producción.

Con respecto a esto último, SOKIOS posiciona la sostenibilidad de la producción como uno de sus valores principales. Asimismo, esta empresa fabrica sus productos en España, fomentando el mantenimiento de las industrias auxiliares y el empleo local.

Los distintos diseños de papel de pared creados por SOKIOS ofrecen la posibilidad de renovar cualquier estancia en minutos y de manera fácil.