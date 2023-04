Beneficios de contar con un entrenador personal a domicilio

Realizar ejercicios de forma regular trae aparejados múltiples beneficios no solo a nivel físico, sino también en lo que respecta a la salud mental. Sin embargo, existen muchas personas que se aburren asistiendo a un gimnasio o que no logran hacerse un espacio en sus rutinas para entrenar.

En estos casos, contar con un entrenador a domicilio puede ser una solución ideal para mantenerse en forma con una preparación adaptada a las necesidades físicas particulares. Para ello, Manel Pardo es un entrenador personal Sant Cugat que destaca por su atención personalizada y comprometida con los clientes.

Ventajas de contratar un entrenador a domicilio Entre los principales beneficios de contar con un entrenador a domicilio como Manel Pardo es posible mencionar la posibilidad de ser asesorado por un profesional con vasta experiencia y formación, quien brindará un trato cercano y personalizado, con entrenamientos basados en la regularidad y la constancia para lograr un progreso permanente. De este modo, el personal trainer puede brindar un feedback constante y un acompañamiento durante todo el proceso, a través de un plan de entrenamiento que se adapte a la condición física, a las necesidades y a la situación particular de cada cliente.

Por ende, los alumnos se sentirán más motivados y cómodos, avanzando a su ritmo y creando un hábito, con tiempo suficiente para adaptarse a los diferentes ejercicios. Asimismo, el instructor explicará cuál es el objetivo de cada trabajo, pudiendo adaptar los programas de entrenamiento con sistemas de progresiones y regresiones, además de brindar todas las herramientas necesarias para disfrutar del ejercicio físico desde el primer día y mejorar la calidad de vida.

Lo que incluye el entrenamiento personalizado de Manel Pardo Con la firme apuesta por un estilo de vida saludable y la pasión por conectar con las personas por medio del entrenamiento, el graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEFC de la Universidad de Barcelona Manel Pardo ofrece sus servicios como entrenador a domicilio o al aire libre en Sant Cugat del Vallès. Así, los interesados deberán responder un cuestionario de salud y realizar un test de movilidad y fuerza para que el profesional pueda conocer su situación particular y definir la planificación de las clases semanales para lograr los objetivos de forma eficiente.

De esta manera, los alumnos pueden iniciar los entrenamientos de forma presencial, pudiendo complementarlos con sesiones no presenciales, puesto que Pardo brinda todas las herramientas necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos de forma autónoma. Con diferentes tarifas y programas de entrenamiento adaptados a los requerimientos y necesidades de cada persona, contratar los servicios de entrenador a domicilio de Manel Pardo es una de las mejores alternativas para garantizar la salud a largo plazo.