Consejos para ahorrar gas natural en colegios, residencias y comunidades de vecinos

El 2022 fue un año realmente duro para muchas familias, ya que tuvieron que hacer frente a las consecuencias de la inflación y proteger sus finanzas. Según la conocida firma consultora multinacional KPMG, el impacto del gasto en el hogar se situó en unos 3.000 euros adicionales. Por eso, según señalaron varios informes, las personas recurrieron a otras opciones de gas natural más baratas.

Uno de los sectores en los que se buscaron promociones con mayor persistencia fue en el de los servicios. Por ejemplo, se optó por alternativas como contratar servicios de comercializadoras especializadas o adoptar medidas para ahorrar gas natural. Con relación a esto, la empresa Eneryou ha formulado algunas recomendaciones a tener en cuenta.

Recomendaciones para ahorrar gas en residencias y comunidades de vecinos Al igual que servicios como la electricidad, el gas también ha tenido un impacto notorio en la economía de los hogares. Aunque Eneryou ofrece paquetes para ahorrar gas natural en comunidades de vecinos, las acciones que lleve a cabo cada persona en su hogar se reflejará en la factura y en el impacto medioambiental, por lo que adoptar buenos hábitos de consumo será clave en este sentido.

Eneryou menciona, por ejemplo, lavar con agua fría y usar menos la secadora de ropa; estos meses son especialmente oportunos para hacerlo. Otro consejo útil es no subir tanto la temperatura de la calefacción, Eneryou recomienda un promedio de 20º en verano y unos 26º en invierno. En tiempos de ahorro se debe restringir el uso de la ducha y dejar el baño de espuma solo para ocasiones puntuales.

Del mismo modo, otra de las sugerencias es desconectar los equipos electrónicos o los cargadores, ya que, aunque estén en stand by estarán consumiendo energía. También es necesario comprar solo aquellos artefactos con certificación de eficiencia energética. En la nevera es importante no acumular alimentos o bebidas y nunca introducir cosas que estén excesivamente calientes.

¿Cómo reducir el consumo de gas en los colegios? Las instituciones educativas suelen ser unos ávidos consumidores de energía, especialmente de gas. Esto ocurre, sobre todo, porque suelen tener calderas para suplir sus necesidades de climatización permanente en aulas y oficinas. Es en estas instalaciones, donde hay que comenzar a supervisar para garantizar su buen funcionamiento, el equipo de Eneryou aconseja su mantenimiento, chequear sus niveles de agua, revisar las salidas de aire, gas y la bomba de recirculación.

Otra recomendación es racionalizar la climatización en función del uso de las aulas, sobre todo cuando se trata de universidades o instituciones técnicas. En estos edificios los horarios de clase suelen ser muy variados, por lo que el uso de sensores en los salones son una buena opción. También sugiere pintar las aulas con colores claros y aprovechar al máximo la luz natural.

La empresa recuerda que los colegios y cualquier institución educativa son espacios ideales para concienciar sobre la necesidad de ahorrar gas natural. Buena parte de la pedagogía necesaria para lograrlo es fomentar prácticas positivas en el uso de los recursos energéticos de la institución. Así se logrará formar a ciudadanos más conscientes con el planeta y su bolsillo.

En definitiva, si una persona busca ahorrar gas en su comunidad de vecinos, colegio o residencia, Eneryou ofrece una solución ideal: el gas natural más barato, de origen 100% español y km 0.