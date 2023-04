El secreto de la eterna juventud en el batido Antiaging. Mediterranean Superfoods ha creado un nuevo batido fantástico

Los superalimentos tienen un alto valor nutricional y son ricos en compuestos bioactivos que resultan beneficiosos para la salud.

Por lo general, estos elementos contienen antioxidantes y previenen tanto el envejecimiento como el daño celular que ocasionan los radicales libres.

Una manera de aprovechar los efectos beneficiosos de estos alimentos es a través del batido Antiaging Eco de la marca Mediterranean Superfoods. Su fórmula incluye superalimentos de acción antioxidante que combaten el exceso de radicales libres que se generan por estrés, exposición a contaminantes o una mala alimentación. Además, este producto presenta un sabor delicioso, dulce y ácido a la vez, y viene listo para beber con agua o alguna bebida vegetal.

Mediterranean Superfoods y su shake Antiaging Eco Este producto está formulado con compuestos naturales como vitaminas, minerales y fitonutrientes que ofrecen una acción antiinflamatoria y antioxidante. Entre otros elementos, contiene vitaminas B12, C y D, selenio, zinc y betaglucanos, así como un alto contenido en fibra.

Por otra parte, se trata de un alimento libre de gluten, derivados lácteos, gelatina y aditivos, que tampoco contiene organismos genéticamente modificados (OGM), azúcar añadido, colorantes, conservantes y saborizantes.

A su vez, uno de los alimentos integrados en esta preparación es el camu-camu, una baya silvestre rica en vitamina C que estimula el sistema inmunitario, combate la inflamación y mejora tanto la salud digestiva como el proceso de regeneración de los tejidos. Además, otro elemento antioxidante presente en Antiaging Eco es el maíz morado, cuyas propiedades han sido científicamente comprobadas.

Este batido también contiene superalimentos como la algarroba y la canela. La primera de ellas resulta eficaz para reforzar neuronas, músculos, huesos y dientes, mientras que la canela aporta flavonoides, que son moléculas vegetales que tienen un gran poder antiinflamatorio y antioxidante. Asimismo, algunos estudios han concluido que este alimento ayuda a reducir el colesterol y controlar el azúcar en sangre.

Otras ventajas del batido contra el envejecimiento de Mediterranean Superfoods Además de los beneficios anteriormente mencionados, el consumo regular de este producto mantiene al sistema inmunitario preparado para combatir infecciones, reduce tanto la fatiga como el estrés y ayuda a sostener niveles normales de testosterona. También sirve para mejorar la circulación sanguínea.

Por otro lado, es importante destacar que este batido cuenta con certificado ecológico y ha sido sometido a rigurosos controles microbiológicos, de tóxicos y de metales pesados. Asimismo, el modo recomendado de uso es mezclar una porción de entre 5 y 10 gramos con agua, leche o una bebida vegetal. En cualquier caso, no es aconsejable exceder esta dosis diaria ni cocinar el producto.

En conclusión, el consumo habitual del batido Antiaging Eco de Mediterranean Superfoods, integrado con distintos superalimentos, contribuye a mantener el organismo en un buen estado de salud gracias a su efecto antioxidante y antienvejecimiento.