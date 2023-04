La Fundación Adecco ofrece 10 consejos para salir del paro de larga duración en la próxima campaña de verano

En España, un 42% de las personas desempleadas lleva más de un año buscando trabajo sin éxito. En 2022, junio fue el mes con mayor número de contrataciones, con la firma de 1.769.047 contratos, casi un 16% por encima de la media del resto del año. Esta cronificación del desempleo se ceba con algunos segmentos de la población más vulnerables como las personas con discapacidad, mayores de 55 años, familias monoparentales o las víctimas de violencia de género, entre otros A casi dos meses del inicio del verano, comienza también la época de vacaciones y el inicio de las rebajas. El empleo se beneficia de esta época del año, surgiendo nuevas oportunidades laborales y produciéndose un incremento de la contratación.

De hecho, la campaña de verano genera miles de puestos de trabajo y se presenta como la ocasión idónea para que las personas que llevan más tiempo en paro puedan reengancharse al mercado laboral. Como muestra, el pasado año el mejor mes para el empleo fue junio, cuando se firmaron 1.769.047 contratos, casi un 16% por encima de la media del resto de meses del año, que se situó en 1.525.947 contratos.

En este marco, el equipo de la Fundación Adecco, que trabaja diariamente por la inclusión laboral de las personas que lo tienen más difícil, ofrece diez claves para que las personas desempleadas de larga duración puedan beneficiarse de la temporada estival y dejar atrás el desempleo.

Más de 4 de cada 10 personas desempleadas supera el año sin trabajo

De los 3.024.000 de personas en situación de desempleo en España, 1.282.800 (un 42%) son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año en búsqueda activa de empleo. Además, según datos del INE, la tasa de paro de larga duración sobre el total de la población activa sigue una tendencia al alza en los últimos tiempos, con una subida del 5% en 2020 al 6,2% en 2021. Una situación, la del desempleo de larga duración, que suele aumentar exponencialmente el riesgo de exclusión.

"La campaña de verano puede ser la puerta de entrada al mercado laboral para las personas que llevan más tiempo desconectadas del empleo. Aunque muchas de las posiciones que se ofertan son de carácter temporal, constituyen un trampolín hacia el empleo estable, ya que permiten a los profesionales renovar sus conocimientos y competencias, además de mejorar su autoestima y ampliar su red de contactos, A través de estos sencillos consejos elaborados por el equipo de expertos de la Fundación Adecco queremos guiar a todos los desempleados de larga duración y, especialmente, a quienes más afecta la cronificación del desempleo, como son las personas con discapacidad, los profesionales con menor formación, los trabajadores sénior, las familias monoparentales o las víctimas de violencia de género", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

10 recomendaciones para salir del desempleo de larga duración en verano

A escasos dos meses de la llegada del verano, los expertos de la Fundación Adecco han identificado diez sencillos tips para que esta campaña se convierta en la oportunidad que estaban esperando las personas desempleadas de larga duración:

Llegar a tiempo: después de Semana Santa muchas empresas empiezan a planificar la campaña de verano. Por tanto, entre abril y mediados de mayo es el momento idóneo para empezar a informarse y a enviar candidaturas. No se puede olvidar que junio es el mes en el que más contratos se formalizan y es necesario anticiparse: si demoramos la búsqueda al comienzo de la estación de verano, es posible que la mayoría de las vacantes ya estén cubiertas. Buscar trabajos estacionales: muchas de las ofertas que se publican en esta época son estacionales como trabajos en parques acuáticos, campamentos de verano, hoteles y otros complejos turísticos. Es una buena idea investigar cada área y aplicar a estos trabajos. No olvidar las posiciones más demandadas en cada zona: a pesar de lo explicado en el punto anterior, no solo es importante aplicar a las ofertas estivales: hay que tener muy presentes los sectores y posiciones que generan una mayor oferta de empleo en cada zona. Según el informe de Adecco "Perfiles más demandados en 2023", se atisban oportunidades en perfiles técnicos como soldadores, oficios, operarios para el sector de la alimentación, técnicos de calidad, mantenimiento, comerciales, administrativos, teleoperadores o personal de hostelería (atendiendo a la alta demanda de puestos que la reactivación de la actividad turística y hostelera tras la pandemia). Flexibilidad: estar abierto a diferentes tipos de trabajo y ubicaciones aumenta exponencialmente las oportunidades de empleo. Un demandante de empleo con disponibilidad para viajar, para adaptarse a los horarios o turnos o aquel que esté dispuesto a aprender y a aceptar diferentes desafíos laborales, no solo incrementará sus opciones de encontrar empleo este verano, sino también de consolidar su posición y que le renueven el contrato. Poner en valor la formación certificada: la mayoría de las posiciones exigen profesionales cualificados, con conocimientos y aptitudes para desempeñar un trabajo determinado en sectores como el turismo o la hostelería, que repuntan en esta época del año. Es por ello por lo que los certificados de profesionalidad, los títulos oficiales y/o cualquier formación reglada tienen que estar bien reflejados en el currículum. De este modo, los empleadores tendrán la certeza de que el candidato reúne las competencias y habilidades requeridas para el puesto. Además, se puede consultar la oferta formativa del SEPE o de cada Comunidad Autónoma para actualizar la formación en aquellas posiciones que más se están demandando. Digitalización y hashtags de verano en la búsqueda de empleo: los portales de empleo son, probablemente, el principal canal de búsqueda. Además de los generalistas, existen portales especializados por perfiles. Las redes sociales profesionales también permiten a las personas desempleadas formar parte de grandes comunidades, así como relacionarse con empresas y conocer sus ofertas de empleo. En este sentido, tener un perfil activo en LinkedIn es imprescindible, así como hacer una búsqueda por palabras clave (#Hostelería, #TemporadaDeVerano, #EmpleoVerano #Dependiente) e incluso personalizar estos hashtags por región (#EmpleoVeranoMadrid o #EmpleoVeranoSevilla). Preparar un currículum específico para empleos de verano: tener el currículum actualizado es el primer paso, pero no es suficiente: lo recomendable es tener varios modelos, cada uno adaptado a la oferta o sector al que se vaya a optar y poniendo énfasis en las competencias que más se demandan para las posiciones estivales. Destacar las habilidades sociales -muy valoradas en los trabajos de verano-: más allá de la formación y la experiencia, las soft skills (habilidades blandas) se han posicionado como imprescindibles. En el caso de los desempleados sin experiencias laborales recientes, pueden convertirse en grandes aliadas: capacidad de aprendizaje, espíritu colaborativo, empatía, tolerancia al estrés, respeto a la diversidad… Es el momento de fomentar estas habilidades y sacarlas a relucir en los procesos de selección. Para esta época, se ofertan muchos empleos cara al público, con lo que es muy recomendable poner en valor las habilidades y experiencias relevantes en este sentido: habilidades de comunicación, empatía, "don de gentes", etc. Retomar la red de contactos y ser proactivo: durante la campaña de verano, debido a la mayor demanda en algunos sectores y a la necesidad de cubrir las vacaciones de parte de sus plantillas, muchas empresas necesitan un refuerzo, por lo que retomar el contacto con antiguos compañeros o con empresas en las que el profesional trabajó en el pasado siempre es una buena idea. No hay que esperar a que pueda surgir la oportunidad, sino dar el primer paso para que conozcan la disponibilidad de la persona que busca empleo. Esa misma actitud proactiva es la idónea para preguntar por una oportunidad en empresas o negocios locales que puedan ser de interés, ya que no todas publican online sus ofertas en verano. Mantener una actitud positiva: no desanimarse ante negativas y aprender de los errores es fundamental para encontrar empleo lo antes posible. Los empleadores prefieren contratar a personas con una actitud positiva, ya que tienden a ser más entusiastas, proactivas y motivadas.