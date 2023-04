La guía que llevó al éxito a Nicolás Lorenzón

Pese a que muchos influencers de habla hispana tienen una amplia cantidad de seguidores en Latinoamérica y España, no muchos consiguen conquistar las audiencias de países angloparlantes como Estados Unidos. Este no es el caso del corredor inmobiliario, influencer e instagramer Nicolás Lorenzón, quien, desde que empezó con su cuenta de twitter conocida como Mr. Nick, no ha parado de cosechar éxitos.

Un trabajo continuo para alcanzar sus metas Alcanzar el patrimonio y reconocimiento actual no ha sido nada fácil para Lorenzón y su familia. Desde niño, este influencer se enfocó por conseguir su propio capital, a través de negocios de venta de comidas y reparación de móviles. A pesar de las dificultades económicas que enfrentaba su familia, tanto su madre como su padre le apoyaron en todo lo que emprendiera, de tal manera que su espíritu de negociante no quedara sepultado. Fue después de comprender el potencial del mercado inmobiliario que Lorenzón decidió titularse como corredor de este tipo de bienes y fundar su propia agencia. Fue tal su éxito que pocos años después, junto a Pablo Gareis, creó una constructora con la cual logró liderar proyectos de vivienda en más de 250 hectáreas construidas.

Paralelo a esto, Nicolás Lorenzón venía interesándose por las redes sociales y su funcionamiento. Si bien ya contaba con presencia en estas redes bajo perfiles personales, fue hasta que conoció a Goofy González, su influencer favorito, que entendió el poder de estas plataformas y su potencial de negocio. Desde entonces cuenta con un equipo de colaboradores para posicionar sus contenidos en Mr. Nick y con una amplia comunidad de seguidores que se identifican con sus ocurrencias, su estilo de vida y su manera de llevar a cabo sus emprendimientos.

Una guía para triunfar en internet Siendo consciente de la influencia que podría llegar a tener para cambiar la vida de sus seguidores, Nicolás Lorenzón decidió acompañar a su comunidad en su interés por emprender y fue ahí cuando publicó su guía para triunfar en el negocio de internet. En esta guía, Lorenzón expone las metodologías y herramientas que lo llevaron a cambiar su vida y a entender que, con las redes sociales, se pueden formular modelos de negocio rentables y eficientes.

Gracias a esta guía, miles de personas han podido posicionar sus contenidos en las redes sociales y alcanzar niveles de monetización sin precedentes. Últimamente, Lorenzón ha decidido premiar a su audiencia con sorteos frecuentes de accesorios y elementos tecnológicos para potenciar sus negocios en redes, lo cual le ha permitido ingresar con mayor fuerza al mercado estadounidense. Sus guías ya cuentan con una amplia difusión entre seguidores de este país del norte de América, lo cual puede considerarse como uno de sus logros más importantes desde que comenzó su labor como corredor inmobiliario.

Los interesados en conocer más sobre el trabajo de Nicolás Lorenzón, solo deben ingresar a su cuenta de twitter Mr. Nick, suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguir los consejos compilados en la Guía para Triunfar en las Redes Sociales.