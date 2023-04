Batería virtual y hucha solar gracias a las placas solares de Descuentos En Luz

La crisis energética y los cambios continuos de legislación están provocando que los principales actores de la energía adapten las normas en beneficio de los consumidores.

En la actualidad, muchos usuarios están combinando la energía producida en sus paneles solares y los excedentes para poner en marcha la llamada batería o hucha virtual. De este modo, pueden aprovechar el exceso de producción, lo que les permite reducir su factura de luz.

Descuentos En Luz se presenta como una excelente alternativa para empezar a ahorrar. La firma se encarga de la instalación de placas solares y la activación de la hucha solar para unirse a la modalidad de autoconsumo con compensación por excedentes.

Modalidad actual de autoconsumo por compensación de excedentes De acuerdo con esta modalidad, toda la energía que se produce en los paneles solares y no es consumida, puede ser aprovechada por quien sí la necesita.

El exceso de energía no empleada es negociada y llevada a la red pública, según el contrato realizado con la comercializadora de electricidad. A partir de allí, es distribuido entre otros usuarios que lo requieran. Para quien aporta la energía, esto se traduce en una reducción de costes en facturas de luz, por parte de la comercializadora.

Cabe destacar que la compensación tiene un límite, y es cuando el consumo llega a 0 €. A partir de allí, la electricidad vertida será en beneficio de la empresa de energía. Además, el hecho de que el consumo sea de 0 € no quiere decir que la factura también lo sea, debido a que es necesario pagar otros costes fijos.

Batería y hucha virtual con las placas solares Dentro de las alternativas para la compensación de excedentes de autoconsumo fotovoltaico ofrecidas en el mercado energético, destacan propuestas como la batería y la hucha virtual. Si bien su nombre y las condiciones pueden variar en función de la comercializadora que proporciona el servicio, comparten un objetivo común: sacar el máximo rendimiento al autoconsumo, compensando en la mayor medida posible los excedentes fotovoltaicos.

La batería y la hucha virtual añaden al sistema de compensación estándar diferentes posibilidades. Por un lado, permiten compensar todos los términos de la factura, buscando llevarla a 0. Por el otro, acumular la energía sobrante para ser utilizada en las siguientes facturas o, incluso, en una segunda vivienda.

Para comenzar a beneficiarse de estas alternativas de compensación, es posible ponerse en contacto con Descuentos En Luz. La firma dispone de excelentes tarifas para obtener un máximo ahorro, tanto en hogares como negocios.