Ahorrar en la factura eléctrica en Granada, de la mano de Descuentos en Luz

Después de un inicio de año esperanzador, la factura eléctrica experimentó un importante incremento en febrero pasado. En el segundo mes de este 2023 la media en los hogares subió unos 20 euros con relación a enero. A nivel mayorista el precio casi se duplicó en el mismo lapso llegando a niveles similares a 2022.

Para la firma Descuentos en Luz, este panorama ha recrudecido los temores de una nueva escalada, como ha ocurrido en los últimos dos años. Nuevamente, la asesoría energética surge como una necesidad para no desequilibrar presupuestos en hogares o empresas y optimizar los contratos existentes.

Así se ahorra rápidamente en la factura eléctrica Descuentos en Luz es una empresa que ofrece asesoría energética a clientes residenciales, comerciales o industriales para que accedan a las mejores ofertas del mercado. Está conformada por un equipo de profesionales que analiza las facturas, gestiona el cambio de comercializadoras y propone soluciones de autoconsumo. Todo ello para que la gente no pague de más y ahorre desde el primer momento.

Explica que lo primero que hace es analizar las facturas actuales de los clientes sin coste alguno. Evalúan las variables necesarias para optimizar el consumo y reducir la factura de electricidad y gas, empleando una calculadora energética. Posteriormente, hace una comparativa entre más de 20 empresas para decidir cuál es la que tiene la oferta más conveniente.

Dos aspectos que rescata Descuento en Luz en su servicio es que el asesoramiento energético es totalmente personalizado durante todo el proceso. Lo segundo es el seguimiento de los casos. Explica que cada 4 meses revisa las facturas de sus clientes para verificar si están teniendo la mejor oferta posible.

Asesoría energética de confianza en Granada Esta firma se identifica como la empresa de asesoría energética de confianza en Granada. Sus soluciones no solo se limitan a conseguir la mejor oferta de luz en el mercado. También proporciona soluciones de autoconsumo con la instalación de placas solares y encargándose de todo el proyecto. Los ejecutivos de Descuentos en Luz dicen que hoy existen más razones que nunca para optar por el autoconsumo.

Indican que lo primero a considerar es que se puede reducir en gran parte la factura eléctrica. Añaden que la energía fotovoltaica proporciona a los usuarios la libertad de no depender de las subidas y bajadas de las tarifas. Otra ventaja es que quienes optan por ella, pueden generar sin límites su propia energía a partir de una fuente limpia.

Un aspecto importante en este tipo de soluciones es que Descuentos en Luz tramita la instalación y legalización con rapidez, de forma asertiva y profesional. Además, brinda acompañamiento en el diseño del sistema más adecuado para cada usuario y asesora sobre los sistemas de subvenciones disponibles en cada zona.