La rentabilidad de los depósitos españoles ya llega al 3% TAE

Poco a poco, las subidas de tipos del Banco Central Europeo empiezan a trasladarse a los ahorradores. Aunque la banca extranjera sigue llevando la delantera (sus depósitos ya superan el 4% de interés) y las principales entidades de nuestro país siguen resistiéndose a dar el paso, la banca online marca España y las entidades de mediano tamaño se están convirtiendo en un oasis de rentabilidad para el ahorro conservador que no quiere sacar su dinero de España.

El pasado mes de febrero, el interés medio de los plazos fijos nacionales fue del 0,86%, según el Banco de España. Nada que ver con el 0,04% que tenían, de media, en enero del año anterior. Aun así, los mejores depósitos españoles se sitúan muy por encima y llegan hasta el 3% TAE.

La oferta de productos de ahorro podría seguir mejorando en el futuro si el BCE vuelve a subir los tipos o si la gran banca se anima a empezar a remunerar los ahorros de sus clientes, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que han analizado cuáles son los mejores depósitos de abril, entre los que se encuentran algunos españoles.

El pasado mes de febrero, Ana Botín, presidenta del Santander, avisó de que en algún momento comenzarían a remunerar los ahorros, aunque condicionó esta medida a lo que hiciese la competencia.

Los mejores depósitos bajo el FGD español

Entre los bancos que ya han mostrado interés en captar pasivo parece haber cierto consenso en cuanto a la rentabilidad que merecen los ahorradores. SelfBank, Cajamar, Banco Caminos y Caixa Guissona pagan un 2% TAE a doce meses, explican en HelpMyCash.

El Depósito Avantio de Banca March tiene una remuneración del 2,30% TAE a un año. Targobank, por su parte, ofrece un interés de entre el 2,30% y el 2,50% para un plazo de uno a dos años. Y Pibankllega a pagar un 2,52% TAE a doce meses.

Otra entidad cuyos depósitos sobresalen es EBN. Este banco comercializa hasta siete depósitos con un plazo de entre cuatro meses y tres años y una rentabilidad que va desde el 1,80% TAE para el plazo más breve hasta el 3,15% TAE para el más largo.

Pero no hace falta firmar a tan largo plazo para conseguir esa rentabilidad.Una de las propuestas más atractivas del momento es el depósito a 18 meses de WiZink al 3% TAE.

Todas las entidades anteriores pagan los intereses netos y están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de España que responde con el reembolso de hasta 100.000 euros por cliente en el caso de que la entidad quiebre, aclaran fuentes de HelpMyCash.

¿Depósitos a corto o a largo plazo?

Los expertos recomiendan escoger con cuidado el plazo. Hasta ahora, lo más recomendable era apostar por depósitos con una duración breve, para tener el dinero disponible a corto plazo y poder aprovechar las ofertas que fuesen saliendo. Una filosofía que sigue vigente para aquellos que consideren que la tendencia alcista sigue teniendo recorrido. No obstante, se prevé una moderación en las subidas de tipos por parte del BCE.

Los tipos de interés oficiales, que actualmente se sitúan en el 3,5%, podrían terminar el año en el 3,75% con una última subida de 25 puntos básicospara luego bajar hasta el 3,25% en diciembre de 2024, según las estimaciones del Departamento de Análisis de Bankinter.

Si estas previsiones se cumplen, es posible que el empujón de los bancos a la rentabilidad de sus productos de ahorro se frene a medio plazo, así que es el momento de valorar cuál es la mejor opción para rentabilizar los ahorros: plazos muy cortos a la espera de nuevas subidas o plazos largos anticipando un estancamiento de las ofertas.