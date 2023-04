Los cursos intensivos de verano son una buena forma de conseguir un título oficial de inglés en tiempo récord

El inglés es uno de los idiomas más hablados mundialmente por lo que, hoy en día, contar con una certificación oficial del lenguaje permitirá obtener un empleo, una beca o una plaza en un organismo público, entre otras cosas.

Durante el periodo estival, es factible presentarse a exámenes oficiales de distintos niveles y resulta una buena época para hacer aquellas cosas a las que generalmente no se les dedica tiempo en el resto del año. Los cursos intensivos de verano son una buena manera de conseguir un título oficial de inglés en tiempo récord.

Por qué estudiar inglés en el verano El verano favorece al público, en especial, al segmento universitario, de poder presentarse a las convocatorias para rendir el examen de Cambridge English (First, Advanced, Proficiency) y los exámenes por ordenador de APTIS y TOEIC. Este tipo de certificaciones que sirven para evaluar el nivel de dominio del idioma – conforme a los criterios establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas – facilitan el ingreso al mundo laboral y académico. En esta sintonía, cabe mencionar que existen 6 niveles de dominio idiomático: A0 (Principiante), A1-A2 (Básico), A2-B1 (Preintermedio), B1(Intermedio), B2 (Intermedio-Alto) y C1-C2 (Avanzado).

Los centros examinadores en España permanecen abiertos durante todos los meses de verano para quienes necesiten obtener un certificado lo antes posible. Incluso, estudiar el idioma en este receso estival contribuye a la organización de agenda de aquellas personas que, por motivos de estudio y trabajo, no disponen del suficiente tiempo para destinar una preparación adecuada durante las otras estaciones del año.

En este contexto, los cursos intensivos cuentan con un diseño muy práctico y formatos presenciales, tanto en clases particulares o grupales, e incluso ya se puede preparar el examen Aptis online, de modo que también es posible conseguir un título oficial estudiando desde la playa o en la tranquilidad del pueblo, al ritmo de cada uno y sin horarios, siempre que se disponga de conexión a internet en el móvil, portátil o tablet.

Importancia de una certificación oficial Un título oficial que acredite el dominio idiomático abre muchas puertas en el exterior o en ámbitos laborales donde necesitan a personas bilingües, en espacios académicos para conseguir una beca de estudios o, simplemente, para impartir conocimientos a alumnos particulares. Existen varios tipos de certificaciones, como la expedida por la Universidad de Cambridge, que valida el conocimiento del inglés en personas no nativas; el TOEFL que certifica a quienes tienen un conocimiento del lenguaje a nivel universitario; el IELTS y el TOEIC. También está el Aptis ESOL que es una herramienta rápida para acreditar el nivel de inglés en las diferentes áreas que componen el idioma y que brinda la chance de rendir íntegramente por ordenador.

