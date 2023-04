Una realidad, las villas de las que todos hablan

Este ambicioso proyecto fue acogido en el estudio de arquitectura Pacheco Arquitectos con grandes expectativas, pues tenían la tarea de transformar el estilo de vivienda que se estaba haciendo hasta el momento en una urbanización muy cercana a la costa blanca.

Resultado de un trabajo duro y no poner ningún tipo de limitación a la creatividad de estos arquitectos, nacieron cuatro espectaculares modelos de casas de lujo, también llamadas villas: Horizon, Aqua, Campo y Olympo.

Villa Horizon Es una villa de 139 metros cuadrados distribuida en dos plantas. Se trata de la más pequeña de las cuatro, pero no por eso, menos espectacular. Destaca su diseño minimalista y el concepto abierto con el que se crea un gran espacio en él conviven salón, cocina y comedor. Cuenta con dos amplios dormitorios en la primera planta.

Villa Aqua Tal y como su nombre indica, el agua es un elemento fundamental en esta villa de 190 metros cuadrados de planta baja que se reparten en un gran espacio diáfano que incluye el salón, la cocina y el comedor. Tiene un patio interior chill-out rodeado de agua que actúa de epicentro de esta gran vivienda. Además, cuenta con una cascada sobre la que hay una pasarela con vistas panorámicas al campo golf y conduce a la primera planta.

Villa Campo Se trata de una villa minimalista de una planta de 195 metros cuadrados y un salón a doble altura para generar sensación de amplitud. Su cubierta se ha diseñado para que sea un gran solárium de 145 metros cuadrados con vistas panorámicas al campo de golf, perfecto para hacer fiestas con amigos y familia. La vivienda se divide en un gran salón, cocina y comedor; tres habitaciones y dos cuartos de baño completos, siendo el de la habitación principal estilo suite.

Villa Olympo Esta villa es la más grande de las cuatro diseñadas para esta urbanización, pues cuenta con más de 600 metros cuadrados construidos. Es la única de las cuatro villas que aún no está construida. Se trata de una vivienda espectacular e imponente. Cuenta con dos plantas. La primera planta tiene un salón, cocina, comedor de 80 metros cuadrados, un recibidor, un aseo para las visitas y un dormitorio doble con baño completo.

En la primera planta hay cuatro dormitorios, dos de ellos con baño completo estilo suite y los otros dos, comparten otro gran baño.