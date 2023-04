Le Boutique Bike es un punto de encuentro para los ciclistas

Son las 9:00 de la mañana de un sábado cualquiera y un grupo de ciclistas se agrupa en los aledaños del Palacio de Congresos de Cáceres, cuelga las bicis en un aparcamiento para bicicletas perteneciente a un nuevo local. En su letrero, se puede observar su nombre, Le Boutique Bike, lo cual invita a pensar que es una tienda de bicis; sin embargo, una imagen llama la atención y es la de algunos ciclistas tomando un desayuno antes de iniciar la ruta del día.

Al entrar en el local, lo que llama la atención a priori es la decoración del mismo, ya que tiene un aspecto de tienda pero a su vez de cafetería-bar. En sus paredes cuelga ropa ciclista de diferentes marcas; se puede observar que son marcas bien conocidas en el sector, como Castelli, Gobik, HJC, Oakely o Maldita Buena Suerte, entre otras. Mientras tanto, los ciclistas van intercambiando impresiones con otros ciclistas que degustan un buen desayuno y, entre risas y chascarrillos, comentan que están cogiendo fuerzas para poder apretarse en la salida.

Tras la barra del bar se encuentra José Luis, quien está sirviendo unos cafés y unas tostadas con muy buena pinta; por otro lado, Jorge J. Rolo está asesorando a unos clientes en el corner de Gobik, mostrando los diferentes maillots de la nueva colección de la marca. Ambos son los fundadores de Le Boutique Bike, un concepto totalmente novedoso en toda Extremadura y que surge de la necesidad que ellos mismos han tenido como ciclistas. "Tras terminar las rutas siempre íbamos a echar la cerveza al bar de turno, pero siempre nos encontrábamos con quejas y malas caras, pues cuando llega un grupo numeroso de ciclistas que van dejando las bicis apoyadas donde pueden, supone ciertas molestias para otros clientes, vecinos o viandantes de la zona. De ahí, surge la necesidad de crear un sitio dedicado al ciclista, pero necesitábamos dar un aporte de valor extra. Por otro lado, sabíamos de la necesidad de disponer de ropa de calidad en la ciudad, pues a menudo nos desplazábamos a otras ciudades cercanas para poder comprar dicha ropa o bien la pedíamos por internet, pero no siempre los precios son buenos y, de aquí, surge la idea de combinar ambos negocios en un mismo local. Posteriormente, llegó la parte del taller, que integramos una vez ya abierto el local, debido a las múltiples peticiones de los ciclistas, además de la venta de recambios, como cadenas, cassettes, lubricantes, frenos, etc.", comentan ambos socios.

Ciclocafé: la mezcla perfecta entre ciclismo y café bar Frente a la estación de autobuses y el Palacio de Congresos y a solos unos metros de la estación de trenes, surge este nuevo concepto diseñado para los practicantes del ciclismo en todas sus especialidades. Se trata de un cycling bar, como son denominados en centro-Europa, sin embargo, ellos prefieren denominarlo ciclocafé, aunque en definitiva se trata de un espacio en el que los ciclistas pueden encontrar, además de una tienda boutique de altas marcas, un rincón para compartir momentos, adquirir lo último en ropa y accesorios para este deporte y, al mismo tiempo, degustar deliciosos platos y bebidas de una carta diseñada para disfrutar antes o después de salir de ruta.

Lo último en ropa de ciclismo Los emprendedores de Le Boutique Bike manifiestan que han puesto mucho énfasis en ofrecer a su clientela lo más reciente en ropa de ciclismo. En ese sentido, venden productos de excelentes marcas, como Castelli, Gobik, HJC, Selle Italia, Maldita Buena Suerte, Goodyear, 226ers y Crown Nutrition, entre otras, además de contar con las últimas colecciones de temporada. Los fundadores de la tienda no solo están pendientes de tener a disposición los nuevos modelos, sino que se aseguran de mantener siempre buenas ofertas.

Lo más importante, manifiestan los fundadores, es que han diseñado un cycling bar en el que los ciclistas pueden sentirse como en su club exclusivo. Añadieron que con el e-commerce de la marca esperan también poder atender los pedidos que les llegan desde todo el país.