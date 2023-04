Comienzan las actividades de Emprendoroute, programa de fomento e incubación de las Industrias Culturales y Creativas en el ámbito rural, impulsado por Culturia, con la participación de doce proyectos innovadores

#Emprendoroute tiene como objetivo fomentar la viabilidad de ideas e iniciativas vinculadas a las industrias creativas y culturales en territorios rurales y contribuir al desarrollo del Ecosistema Emprendedor Rural. Las mentorías se complementan con webinars abiertos a público Emprendoteca.es, plataforma para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural, impulsada por Culturia y subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte, ha iniciado las sesiones de #Emprendoroute, programa de acciones formativas para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural, y que se extenderá durante dos meses.

La convocatoria de #Emprendoroute ha obtenido una buena acogida. Se han recibido más de un centenar de excelentes propuestas provenientes de todo el territorio nacional, que desarrollan sus actividades e ideas innovadoras en diversas áreas del sector creativo y cultural, como son las artes visuales, artes escénicas, patrimonio, cine, televisión y radio, música, videojuegos, libros y prensa, arquitectura y diseño, comunicación y publicidad, servicios de educación y mediación artística y food design, con vinculación a otros sectores productivos.

Proyectos seleccionados en #EMPRENDOROUTE

Los doce proyectos seleccionados por el equipo de organización de Emprendoteca.es se ha regido en base a los siguientes criterios: Impacto en el desarrollo local, grado de innovación, valor diferencial que aporta, escalabilidad de la propuesta y distribución geográfica, aportando amplia diversidad y pluralidad en el emprendimiento cultural en ámbitos rurales:

La Barraca de cine . Patricia De Luna. (Itinerancia por Territorios rurales de la Península)

. Patricia De Luna. (Itinerancia por Territorios rurales de la Península) Retrato Nómada . Eli Garmendia y Carlos Pericás (Itinerancia por Territorios rurales nacionales)

. Eli Garmendia y Carlos Pericás (Itinerancia por Territorios rurales nacionales) El Gallinero Culturero. Noelia García Fernandez (Boal, Asturias)

Noelia García Fernandez (Boal, Asturias) VikiLab . Santiago Garrido Rua (Territorios rurales de Cataluña)

. Santiago Garrido Rua (Territorios rurales de Cataluña) Editorial Bicho Raro . Borja Chacón Honorato (Aldea Cañadas de Haches de Abajo, Albacete)

. Borja Chacón Honorato (Aldea Cañadas de Haches de Abajo, Albacete) Pop-Ups Rural Perspectivas. Marisa Iturbide y Amaia Valdemoros (Artajona, Navarra)

Marisa Iturbide y Amaia Valdemoros (Artajona, Navarra) Learn flamenco guitar . Pedro José Vázquez Martín (Galaroza, Huelva)

. Pedro José Vázquez Martín (Galaroza, Huelva) Cabo Sur . José Miguel Pérez Alcázar (Arguineguín, Las Palmas)

. José Miguel Pérez Alcázar (Arguineguín, Las Palmas) Noticias a tiempo . María Sonsoles Fiallegas Rebollo (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca)

. María Sonsoles Fiallegas Rebollo (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca) Cultiv-arte . Blanca Rodriguez de Azero Tabares (Islas Canarias)

. Blanca Rodriguez de Azero Tabares (Islas Canarias) The Little Foxes Club . Vanessa María Mato Pose (Vilalba, Lugo)

. Vanessa María Mato Pose (Vilalba, Lugo) We Love Reuse. Marcela Palmisiano (Menorca, Islas Baleares) El objetivo de #EmprendoRoute es fomentar la viabilidad de los proyectos participantes desde diferentes ámbitos, tales como análisis de mercado, big data, innovación abierta, design thinking y otros procesos creativos, modelo de negocio, planificación financiera y fuentes de financiación, metodologías de venta, identidad y territorio rural, plan de comunicación, marketing digital, alianzas estratégicas y técnicas de pitching para aplicar en el avance de nuevas propuestas culturales y creativas.

Destacados especialistas y mentores internacionales en #EMPRENDOROUTE

Los participantes reciben formación exclusiva y específica para el desarrollo y aplicación práctica de su propuesta a través del programa #Emprendoroute, así como mentoring con profesionales especializados, asistencia a eventos de networking, soporte de coordinadores y apoyo a través de la plataforma Emprendoteca.es, con certificación del modelo de negocio de la plataforma.

Las mentorías se complementan con webinars de 60 minutos abiertos a público de forma gratuita, de acuerdo al siguiente calendario:

19/04/2023 Design thinking y otros procesos creativos con Diana Pinos.

26/04/2023 Business model con Juan Pastor Bustamante.

3/05/2023 Planificación financiera y fuentes de financiación con Antonio Bazán

10/05/2023 Metodologías de venta y marketing digital con Eva Lapuente.

17/05/2023 Identidad y plan de comunicación en territorio rural con Jorge Asín (Barrabez.biz)

24/05/2023 Ecosistema industrias creativas y alianzas estratégicas con Cristian Figueroa Llambias

31/05/2023 Pitch de venta con Montse Ramos

A continuación de las sesiones formativas abiertas, se plantea una dinámica de consulta e intercambio privado entre los proyectos participantes, coordinada por expertos/as analistas.

En paralelo, los proyectos tienen a su disposición coordinadores/as que dan soporte para la aplicación del contenido instructivo bajo el asesoramiento de especialistas internacionales.

El equipo de especialistas y asesores del programa está compuesto por:

Berta Tubillejas

Experta en marketing y comportamiento del consumidor en el sector cultural.

Diana Pinos

Experta en Design Thinking, Creatividad e Innovación. Creadora de Creativikit®.

Juan Pastor Bustamante

Experto en Creatividad, Industria Creativa y Cultural, Innovación, Economía Creativa y Desarrollo Territorial.

Antonio Bazán

Socio director de Factoría de Industrias Creativas, consultor y profesor en emprendimiento de las Industrias creativas en Servicios de Consultoría Independiente.

Eva Lapuente

Co-fundadora y directora de alltheater.es. Experta en estrategia, marketing y contenidos digitales.

Jorge Asín

Consultor en Innovación Rural y Social en Barrabés.biz.

Cristian Figueroa

Fundador de tejeRedes. Doctor en Ingeniería Industrial, experto en metodologías y procesos que involucran el desarrollo de redes colaborativas.

Montserrat Ramos

Formadora y consultora del área de marketing/ventas, marketing personal y desarrollo profesional.

El equipo de mentores internacionales está formado por:

Marcela Jiménez (México)

Especialista en Economía Creativa. Ha capacitado a más de 3.500 artistas, creadores, gestores y promotores a nivel internacional Ha asesorado a más de 500 proyectos artísticos y culturales.

Leonardo Ordóñez (Chile)

Gerente general de la Fundación para el Desarrollo de la Economía y la Industria Creativa – Santiago Creativo. Más de 20 años de especialización e investigación en Economía Creativa y sectores creativos.

José Daniel Flores (Ecuador)

Economista. Ha sido Director de Información del Sistema Nacional de Cultura, Director de Política Pública Cultural, como Subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, y como Director Ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación de Ecuador.

Más información

Ecosistema emprendedor rural

Programas de formación e incubación como #Emprendoroute son esenciales para contribuir al desarrollo del Ecosistema Emprendedor Rural, conjunto de actores, recursos y condiciones que favorecen el surgimiento y desarrollo de emprendimientos en territorios rurales.

Este ecosistema incluye a las y los emprendedores rurales, las organizaciones y redes de apoyo a emprendedores, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las empresas y proveedores de servicios, los recursos naturales y culturales de la zona y las condiciones socioeconómicas y políticas del entorno.

Para fomentar el emprendimiento rural, es importante el conocimiento y difusión de líneas de financiación disponibles, capacitación y asesoramiento empresarial, así como el desarrollo de infraestructura y servicios básicos en las áreas rurales.

Los recursos naturales y culturales de la zona son asimismo un factor fundamental del Ecosistema Emprendedor Rural, ya que pueden ser utilizados como recurso para la creación de productos y servicios innovadores con valor diferencial.

La formación especializada es un factor clave para que comprobar la viabilidad de una idea o un proyecto que pueda ser testado para convertirse en un negocio sostenible. En este sentido, #Emprendoroute pone a disposición de emprendedores/as contenido de formación empresarial que atiende a las particularidades del sector creativo y cultural en territorios rurales.

Semana internacional del emprendimiento

Estas actividades se enmarcan en la Semana Internacional del Emprendimiento, cuya jornada más destacada tendrá lugar el 16 de abril, Día Mundial del Emprendimiento, que tiene como objetivo dar visibilidad a todos los emprendedores y emprendedoras e impulsar la generación y el desarrollo de nuevos proyectos.

EMPRENDOTECA.ES, plataforma para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural

EMPRENDOTECA.ES se articula a través de una plataforma que genera recursos y dinamiza el emprendimiento en el ámbito rural, con la finalidad de facilitar el acceso a información y métodos formativos que permitan impulsar modelos de negocios innovadores afines al sector creativo. A la vez que pone en contacto a los agentes culturales estimulando la creación de redes colaborativas, la reflexión y el intercambio de conocimiento y experiencias.

EMPRENDOTECA.ES, iniciativa de Culturia, con la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte, posiciona a España como una referencia internacional en materia de fomento e incubación de las industrias creativas en el ecosistema rural.

Culturia es una consultora y productora especializada en el diseño y puesta en marcha de propuestas innovadoras, que vinculan la participación ciudadana con la acción cultural.