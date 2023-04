Ringover y Virtual Cable se unen para mejorar las comunicaciones en los entornos de trabajo digitales

Los clientes de Virtual Cable podrán contar, a partir de ahora, con la solución CCaaS más avanzada del mercado en sus escritorios y aplicaciones virtuales, para una mayor calidad y estabilidad en sus comunicaciones con usuarios. El operador europeo de comunicaciones Ringover ha firmado una alianza tecnológica a nivel global con la empresa especializada en la transformación digital del puesto de trabajo Virtual Cable. De esta forma, la solución de comunicación cloud de Ringover se convierte en una de las recomendadas por Virtual Cable para que sus clientes la integren en sus plataformas VDI con UDS Enterprise.

Tras numerosas pruebas, la solución CCaaS (Contact Center as a Service) de Ringover ha resultado ser óptima para los entornos de escritorios y aplicaciones virtuales desarrollados por Virtual Cable, ya que otorga una gran estabilidad y calidad en las comunicaciones. Esto permitirá a las empresas e instituciones públicas que conforman la cartera de clientes de Virtual Cable, entre las que se encuentran la Universidad Complutense de Madrid, Fagor, la Región de Murcia o la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, mejorar su experiencia de comunicación con los clientes y usuarios.

Las soluciones VDI se han convertido en un elemento esencial dentro de los nuevos escenarios laborales, en los que predominan los sistemas híbridos, ya que permiten a todo tipo de profesionales desempeñar su trabajo de forma remota y facilitan la transformación digital de todo tipo de organizaciones. En este contexto, las herramientas de comunicación cloud, como la que ofrece Ringover, son el complemento perfecto para las soluciones de escritorios o aplicaciones virtuales, como UDS Enterprise de Virtual Cable. Estas aportan una mejor calidad y mayor estabilidad que otras soluciones existentes en el mercado, proporcionando un canal de comunicación directo con los clientes que ofrece todas las garantías de conectividad.

"Después de probar varias opciones, la solución de Ringover ha resultado ser, sin duda, una de las que mejor se adapta a nuestro software VDI UDS Enterprise. Estamos muy satisfechos por el inicio de lo que, estamos seguros, será una colaboración que nos ayudará a mejorar aún más la experiencia de nuestros clientes", afirma Félix Casado, CEO de Virtual Cable.

"Estamos muy orgullosos de que una empresa de la talla de Virtual Cable, que da servicio a multitud de organizaciones en todo el mundo, nos haya escogido como solución de CCaaS recomendada para sus clientes, a los que esperamos poder proporcionar una herramienta de comunicación fluida y sencilla. Por otro lado, estamos seguros de que este partnership nos ayudará a crecer en España y otros mercados", señala Johanna Arias, Country Manager para España & LATAM en Ringover.

Ringover ofrece una solución de comunicación omnicanal 100% basada en la nube, que se puede desplegar en apenas tres minutos y que ayuda tanto a pymes como a grandes empresas a mejorar sus comunicaciones internas y con los clientes. Además, no requiere inversión inicial, ni costes de mantenimiento o actualizaciones y se integra con todo tipo de infraestructuras y sistemas. Entre los beneficios que aporta Ringover a las empresas, destaca la posibilidad de aumentar su productividad y facturación, poniendo a disposición de los equipos de ventas las herramientas más innovadoras y toda la formación necesaria para lograr una mayor eficiencia, además de ahorrar tiempo y costes.

Por su parte, Virtual Cable ha desarrollado UDS Enterprise, un nuevo concepto de software para crear una plataforma de virtualización del puesto de trabajo totalmente personalizada. Proporciona acceso seguro 24x7, desde cualquier lugar y dispositivo a todas las aplicaciones y software de una organización o centro educativo. Se puede desplegar on premise, en nube pública, privada, híbrida o multicloud. Todo con una única suscripción.