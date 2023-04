Las estrategias para evitar la brecha digital y de género en empresas, de la mano de Bhybrid

Una empresa está compuesta por cientos de factores que se reúnen para un fin común. Este propósito se verá reflejado en la misión, visión y valores que decida adoptar la empresa, y para cumplir con cada uno de estos objetivos, tiene que cuidar sus recursos.

Los recursos de una empresa lo componen tanto los materiales, como la marca y también los humanos. El cuidado del personal a favor de una transformación digital integral es lo que se puede conseguir con el uso de algunos servicios de Bhybrid, dejando claro que no debería haber espacio para la brecha digital y de género.

Técnicas para evitar la discriminación Dos filtros significativos en el ámbito laboral que se han vuelto obsoletos son el género, asentando una superioridad del hombre por encima de la mujer. Así como también la edad, cuyo único soporte se encuentra muchas veces en la experiencia, prescindiendo de la posibilidad de progreso, o siquiera en la inserción al mundo laboral. La edad a partir de 50 años limita la empleabilidad, al igual que lo hace la precariedad de los primeros trabajos que se ofertan a los jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral. Ambos extremos están claramente discriminados.

Para poder fomentar la transformación digital y acortar las dos franjas etarias de la discriminación, se deberían implementar estrategias en el ámbito de la empresa. Promover estrategias y medidas como la elaboración de políticas contra el acoso, abuso, intimidación o violencia en la empresa, así como el desarrollo de un código ético es imprescindible para generar un marco adecuado para que la convivencia tenga reglas unificadas. Crear programas de evaluación y control interno en la organización para prevenir y luchar contra todas las formas de corrupción es otra manera importante de reducir esa lacra y vencerla. Tener además una política de compromiso con los derechos humanos, para respetar los derechos de los empleados y de los proveedores, así como los de las comunidades locales dónde se desempeñan las personas y para con los clientes y otros grupos de interés puede ser también una manera de situarse y comprometerse. Revisar los objetivos de desarrollo sostenible y alinearse con algunos de los 17 objetivos puede ayudar, por ejemplo, en este caso con el ODS 5, que promueve la igualdad de género, el ODS 8 que promueve la educación de calidad, el ODS 8 que promueve el trabajo decente y el 10 que se centra en la reducción de las desigualdades se cubren bastante bien todas las aristas a tener en cuenta para poder ayudar a eliminar la discriminación internamente y a ser vigilantes para intentar reducir la discriminación al máximo en el entorno. Las empresas y las instituciones usando el ODS 17 deben ayudar a fomentar que el ODS 16, que se centra en paz, justicia e instituciones sólidas, se pueda hacer realidad cuanto antes.

Potenciación del sector humano con Bhybrid Los recursos humanos constituyen un factor primordial en el progreso de cualquier empresa. Al igual que cualquier medida en detrimento de un colaborador puede suponer una pérdida de prestigio significativa, lo mismo puede suceder si un empleado quiere aprovechar esas nuevas obligaciones para aprovecharse, es por ello que las empresas deben estar vigilantes y no dejarse chantajear por personas que aprovechando estas nuevas regulaciones quieran posicionarse en su contra o deliberadamente generar un conflicto. El diálogo sincero dentro de las organizaciones es la mejor manera de conseguir un espacio laboral sano, competitivo, y abierto al progreso personal, con sistemas respetuosos y, a la vez, robustos que protejan a los colaboradores de buena fe, honestos y sinceros y detecte a los que quieran aprovecharse de la empresa o de sus compañeros. El ODS 10, que promueve la reducción de las desigualdades, plantea algunas soluciones y propuestas. Por ejemplo, sentar bases que hagan que las calificaciones, habilidades y experiencia sean las razones primigenias para la selección y la contratación, para lo cual se recomienda la anonimización de los currículums para que no muestren el género, ni la edad ni la foto. Una vez una persona ya está contratada, el desarrollo de las capacidades de los trabajadores con salarios más bajos para que puedan formarse y ascender profesionalmente, y la adopción de políticas de igualdad de oportunidades dentro de la empresa en la promoción interna son importantes, para lo cual se recomienda crear planes de carrera o salidas profesionales adicionales con terceros.

Todo lo anterior solo es posible haciendo visibles a todos los empleados, su visibilización a través de un medio tan sencillo, rápido y barato como el de darles identidad digital es capital para que se sientan parte de la empresa y que se generen sentimientos de pertenencia recíprocos. Gracias a los módulos de identidad digital, los creadores de la plataforma Bhybrid demuestran ser corresponsables con todos estos objetivos, ayudando a vehiculizar la interacción interna entre empleados, con los carnets de empleado y con los grupos de interés externos mediante las tarjetas digitales que permiten dar una identidad digital a cada uno en función de sus desempeños generando colaboradores alineados y facilitando el acceso libre o regulado a información relevante.

Cualquier organización, asociación, club, colegio profesional o institución puede aprovecharse de este nuevo soporte para empoderar a sus colaboradores y motivar que estos tengan medios para informar a las otras personas con las que se relacionan, haciendo que la transformación digital se humanice y sirva para mejorar la convivencia y las relaciones entre pares de todas las edades sin diferenciar condición, género ni educación. Hacer accesibles los contenidos a compartir con otros y facilitar el acceso a los que ayudan a progresar en el conocimiento son los pilares de una sociedad más justa que aprovecha la digitalización para cerrar las brechas que la misma ha causado previamente.