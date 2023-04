PGE 2023: España prevé ingresar más de 9.000 millones de euros por la industria del juego

Las previsiones económicas para el año 2023 muestran un importante crecimiento del juego en suelo español. En recaudación neta, las cifras incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) proyectan 9.220 millones de euros.

Esta cantidad procede, tan solo, de la facturación de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), el operador público de loterías y juegos de azar que forma parte del Ministerio de Hacienda, que, además, conformaría una cifra récord en una década. De este modo, no se incluyen los ingresos procedentes de otras verticales del juego obtenidos por parte del Gobierno.

De confirmarse las previsiones, los ingresos procedentes de la industria del juego serían mayores que los beneficios recogidos en la era pre pandemia. Así, estos datos confirman la recuperación de un sector que sufrió un importante varapalo con la llegada del Covid-19. Tal y como sucedió con la gran mayoría de negocios presenciales, el juego se vió obligado a cerrar sus locales y casinos por considerarse establecimientos no esenciales.

Ante el escenario de clausuras y cierres, la industria del juego buscó fuentes alternativas de ingresos en el ecosistema digital. La solución abrió una nueva vía de beneficios de lo más lucrativa con una calurosa acogida por parte de los usuarios, gracias, entre otros factores, a la comodidad de jugar sin importar el lugar o la hora, así como la posibilidad de participar de los mismos juegos reales sin moverte de casa.

Dentro de la amplia oferta de casinos online que surgieron a raíz de este nuevo camino del juego, emergen algunas opciones que cuentan con todas las garantías de calidad y seguridad para los jugadores. Entra ahora en Internet y prueba la ruleta en vivo Casumo para disfrutar de toda la emoción de los mejores casinos presenciales desde la comodidad de tu hogar.



La industria del juego presencial regresa con fuerza

El fin de la era Covid, además de consolidar el juego en línea, también ha traído consigo una recuperación de los ingresos, superando incluso los beneficios obtenidos durante la era anterior a que se desatara la pandemia.

Un ejemplo claro se encuentra en la lotería, que el año pasado experimentó un descenso en sus ingresos y que, sin embargo, este año vendría a apuntalar su presencia con unos números no vistos en diez años.

De este modo, y de confirmarse el escenario planteado por el Gobierno en los Presupuestos Generales, 2023 será un año marcado por un fuerte protagonismo de la industria del juego que traerá consigo ventajas para todos los actores implicados, como la creación de empleo o la recaudación de impuestos por parte del Estado.

Con casi el 80% del total del peso, el juego conforma el principal componente del beneficio agregado del conjunto de las sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales no financieras en España.



Por su parte, los operadores de juego estiman registrar un resultado neto de 2.330 millones de euros de cara al próximo año, según las previsiones. En otras palabras, esto significaría un 55% más que los 1.490 millones de euros presupuestados en 2022.