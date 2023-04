La NBA permite el consumo de marihuana para sus jugadores

El nuevo Convenio Colectivo elimina la prohibición del uso de la marihuana entre los atletas que van a participar en la competición norteamericana de baloncesto profesional. Hasta la fecha los jugadores que daban positivos en tres ocasiones en las pruebas de detección de estupefacientes relacionadas con el cannabis eran penalizados con cinco partidos sin jugar.

Llegó el momento en que el consumo recreativo de la marihuana ha sido liberado por la NBA. Situación que se da después de muchos años de tiras y aflojas entre usuarios y provisioncitas, pero que cada vez más, la sociedad y los avances científicos, hacían inclinar la balanza del lado de favorecer y eliminar la prohibición de su consumo.

Ningún jugador será sancionado por la utilización de esta sustancia recreativa en la que sin duda está considerada la mejor liga de baloncesto del mundo. Se trata de un movimiento histórico en el deporte americano y mundial que marcará un antes y un después para el comercio de las semillas de marihuana y su cultivo para consumo propio y particular.

Esta noticia supone un importante avance en la legalización de esta sustancia, sobre la que aún hay una gran polémica y división. En el caso concreto de este país norteamericano, existen estados donde está permitida y otros en los que no… En cualquier caso, se trata de un movimiento legal que se viene defendiendo desde hace años en la NBA, tal y como se recoge en este artículo de 2020 de este mismo medio.

Grandes defensores entre los jugadores

El cannabis lleva mucho tiempo siendo un tema de actualidad en el mundo occidental, especialmente desde que la comunidad científica insistiera en sus grandes propiedades con fines curativos. Dentro de la NBA, nunca ha estado exento de polémica. Aunque, a día de hoy sigue existiendo críticas y prejuicios, siempre ha contado con grandes defensores para su uso puramente recreativo.

Entre ellos, se encuentran jugadores de primera fila de la liga de baloncesto profesional más importante a nivel mundial. Es el caso de Kevin Durant, la actual estrella de los Phoenix Suns, que siempre la ha defendido, con afirmaciones tales como: “La marihuana es solo marihuana, no le hace daño a nadie”.

Aparte de la liberalización del consumo de marihuana, la NBA también ha introducido más cambios en el nuevo convenio, tal y como avanzó Shams Charania. De este modo, los jugadores podrán invertir en franquicias de la propia NBA o de la WNBA, así como promover y también invertir en compañías de apuestas deportivas y cánnabis.

Uno de los jugadores que ha resultado más beneficiado con la medida de invertir en franquicias es LeBron James, que en varias ocasiones se ha pronunciado sobre que le gustaría tener un equipo en Las Vegas, donde ya hay un conjunto WNBA con Las Vegas Aces, las campeonas actuales. En este sentido, la liga estadounidense quiere abrirse y modernizarse aún más.

Reivindicación que se venía pidiendo desde hace años

El nuevo acuerdo rompe con todo lo anterior y da comienzo a una nueva etapa. En ninguna gran liga de los Estados Unidos está permitido el consumo de marihuana, aunque la NFL también estudiaba su progresiva liberalización, por lo que casi con toda seguridad la puerta quedará abierta después de esta decisión tomada por la gran liga estadounidense de baloncesto.

Se trata de la concesión al fin de una petición que se puede considerar histórica, pues desde la década de los 90 el asunto estaba en boca de todos. Joe Dumars, en 1997, le reveló a 'The New York Times' que "Si hacen controles se tiene que suspender la liga", dando a entender el gran número de jugadores que eran consumidores habituales de marihuana.

En este sentido, y reafirmando las palabras de Dumars, las estimaciones consideran que más de la mitad de los jugadores consumía marihuana en la liga, desde estrellas del pasado a las del presente. Steve Nash cuando le preguntaban afirmaba: "Soy de Vancouver, hermano", dando a entender que también era un consumidor habitual.

Además del consumo recreativo de la sustancia, la autorización del libre uso de marihuana entre los deportistas de la NBA permitirá acceder a nuevas opciones de tratamiento para los posibles problemas físicos que ofrece el uso terapéutico de consumir esta planta. Aunque la polémica está servida y la decisión no está exenta de críticas, hay que seguir dando forma legal a una realidad existente, pues el consumo, tal y como se ha recogido a lo largo de este artículo, es algo bastante habitual.



En ningún caso se anima a su consumo, pues en palabras del propio Durant “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la probarás”.