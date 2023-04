Del álbum de fotos a Pinterest

En nuestra memoria las imágenes fluyen y nada las detiene, en ellas hay sombras y luces que no pueden describirse fácilmente, por la fragilidad y la rapidez de los sucesos. Si tan sólo lográramos que se quedaran todas esas fotos dentro, la ausencia no hablaría con nosotros. En la actualidad, llegar a estas pequeñas chispas de recuerdos es tan sencillo como entrar a una aplicación y buscar algo en específico que hemos guardado hace algunos años, aquello que hemos vivido junto a quienes ya no están, nuestros logros, miedos, viajes... todo se encuentra conectado y en línea las 24 hrs del día. Se podría decir que revivimos la nostalgia de los instantes a menudo y por placer, para recordar quiénes solíamos ser y hasta dónde hemos llegado. Todo depende de lo que decidamos compartir con los demás, para que ese archivo o historial de circunstancias esté disponible.

Hoy son las fotografías que almacenamos en aplicaciones como Instagram, Facebook y Pinterest, pero ayer, a principios del siglo XIX, era el álbum de fotos. En esa época apenas se estaba popularizando el desarrollo de la fotografía, por lo que eran costosas y difíciles de producir. En la Francia e Inglaterra de 1820 los primeros álbumes aparecieron y tenían la principal función de coleccionar momentos, para mostrarlos después en grandes y pesadas carpetas, en blanco y negro.

Al pasar de los años estos álbumes se volvieron más accesibles y una práctica común en la sociedad, para preservar los acontecimientos más importantes de una familia o un evento. Todo ha cambiado e incluso la finalidad de estos álbumes, que han evolucionado junto con la tecnología, para dar posibilidad de que cada persona pueda crear su propia colección de fotos en línea de forma fácil y creativa e incluso con la intención de generar publicidad. Uno de los primeros fanáticos de la fotografía y observador minucioso de la naturaleza fue el escritor estadounidense Henry David Thoreau, quien documentaba sus exploraciones y observaciones del mundo.

En cierta medida, las redes sociales sí provienen de la idea de los álbumes de fotos, ya que su fin aún es el mismo: compartir experiencias, documentar vidas y conectarse con otros. Gracias al Internet ahora todas las fotos se propagan rápidamente y distribuyen determinada información por diversos canales de comunicación masiva. Facebook e Instagram son las plataformas principales que comparten la misma función del algoritmo: posibilitar que se publiquen fotos en todo el mundo para documentar y hablar de distintas realidades.



Pinterest, por su parte, tiene un funcionamiento distinto, porque te conecta directamente con diversos sitios web, a partir de las imágenes que los usuarios estén buscando te sugiere ideas relacionadas a intereses, eventos y aficiones. El desarrollo de la aplicación comenzó en 2009, cuando el cofundador y CEO de la empresa, Ben Silbermann, y su equipo trabajaron previamente con Google, para después lanzarla en 2010.

El crecimiento de Pinterest fue relativamente rápido y ha sido hasta ahora una herramienta de organización y planificación de contenidos de todo tipo, para descubrir una variedad de temas e inspirarse, por lo que es ideal para los creadores de contenido. La exploración visual es lo que distingue y hace tan peculiar a esta aplicación a diferencia de otras redes sociales. Algunas de las ventajas de estar en Pinterest son:

Te permite descubrir nuevas ideas, marcas y productos, de acuerdo a tus intereses y necesidades. Es la herramienta perfecta para buscar inspiración, tanto en el ámbito personal como profesional. Si quieres generar tráfico y mejorar la visibilidad de tu sitio web, Pinterest es lo que estás buscando, mediante la función de guardar y compartir pines las imágenes enlazarán al contenido de tu sitio y obtendrás una mejor participación. Tiene la posibilidad de crear comunidades por medio de temas específicos, lo que hará que te conectes con los usuarios que compartan intereses similares. Es ideal para el marketing, las industrias creativas (moda, comida, diseño) pueden utilizar Pinterest con la finalidad de promocionar una marca, creando tableros y pines que muestren el trabajo realizado. Por último, qué mejor que tomarse algunos minutos durante el día para buscar inspiración. En esta plataforma los usuarios pueden crear un tablero de ideas que sirvan para futuros proyectos.

En conclusión, Pinterest es perfecta para promocionar cualquier tipo de marca. No es como tal una recopilación de fotos tipo álbum, pero todas las redes provienen de esa idea inicial: de compartir momentos y preservarlos. Las otras aplicaciones de fotos son más personales, aunque cada una a su manera promueve y mejora el alcance de las industrias, logrando que cada vez haya más interacción entre empresa y consumidor.