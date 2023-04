Realtyplus, la subida de tipos de interés no paraliza el mercado

El 2023 ha sido calificado como un año de vaivenes para la industria inmobiliaria. Desde la perspectiva de diferentes expertos, este sector debe hacer frente a diferentes escenarios como es el caso de la subida en los tipos de interés, aumento de costes de materiales y también a aspectos relacionados como una alta demanda por parte de compradores potenciales.

En ese sentido, desde Realtyplus, una agencia dedicada a los servicios inmobiliarios, destacan que aunque la subida de tipo de interés puede representar un enfriamiento del mercado para los compradores que requieren financiación, este escenario puede representar la posibilidad de que los precios se moderen, lo cual resulta clave para los compradores que no necesitan ningún tipo de financiamiento.

¿A qué se debe la subida de tipo de interés? En los últimos años, los precios de la vivienda en el mercado español se han incrementado significativamente. Aspectos como el aumento de la demanda, la oferta limitada y los bajos tipos de interés contribuyeron a que el incremento fuese progresivo. Sin embargo, este escenario ha cambiado recientemente a causa de las fuertes subidas de tipo de interés orientadas a la lucha de la inflación, lo cual ha extendido la preocupación de los especialistas por el potencial impacto negativo que esto puede tener en el mercado inmobiliario español.

En el país los tipos de interés se habían mantenido en niveles históricamente bajos. El Banco Central Europeo (BCE) los mantuvo cercanos a cero, con la intención de potenciar el crecimiento económico. Asimismo, las condiciones monetarias flexibles, facilitaron el endeudamiento de particulares y empresas, lo cual representó un impulso para la demanda de vivienda. No obstante, en julio de 2022 esta situación cambió a causa del aumento en los tipos de interés, por primera vez en 11 años.

Toda esta situación ha generado incertidumbre en el mercado, llegando incluso a hacerse referencia a una recesión en el sector a causa del fuerte aumento en los tipos de interés.

Expectativas positivas en el sector inmobiliario Desde la perspectiva de la agencia Realtyplus, la subida de tipo de interés puede tener algunos aspectos positivos, ya que si bien supone un enfriamiento en el mercado para quienes buscan acceder a una casa por medio de un préstamo hipotecario, este mismo proceso puede generar que en algunos lugares los precios deben moderarse, lo cual resulta beneficioso para los compradores que no necesitan financiación externa. Por otro lado, los especialistas destacan que España es uno de los territorios más atractivos para los extranjeros que desean invertir en propiedades fuera de su país, a los cuales no les afectan las subidas del tipo de interés, por lo que es poco probable una paralización definitiva del mercado inmobiliario.

En cualquier caso, a la hora de adquirir una propiedad lo más recomendable es solicitar el asesoramiento de profesionales inmobiliarios que puedan brindar asistencia y garantizar el mejor negocio para los compradores.