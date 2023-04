7 errores que hacen las personas al instalar un televisor

La instalación de un televisor es una tarea importante que se puede hacer fácilmente si uno es cauteloso acerca de estos errores comunes. Es importante recordar que instalar un televisor no se trata solo de cómo se ve en la pared. También debe instalarse correctamente para que no haya problemas con los cables o cables que se enredan detrás de él. Lo último que uno quiere cuando ve su programa favorito es que su televisor deje de funcionar debido a un cableado defectuoso. En este artículo, se va a hablar sobre 7 errores comunes que las personas cometen al instalar un televisor.

No decidir primero sobre una ubicación Uno de los mayores errores que cometen las personas al instalar un televisor es no decidir primero una ubicación. Si alguien no sabe a dónde irá su televisor, será difícil para él instalarlo correctamente. Debe asegurarse de que su lugar elegido esté en un área donde nadie tropezará con los cables y donde no sea una monstruosidad.

También es importante pensar en cuánto espacio habrá alrededor de su televisor una vez que esté instalado. No es prudente elegir un lugar que bloquee puertas o ventanas o cree ángulos incómodos entre los asientos y los ángulos de visión.

No medir los montantes de la pared Antes de comenzar a perforar, es importante medir los montantes de la pared. Para hacer esto, se puede usar un buscador de pernos. Para ser realmente preciso al respecto, se pueden usar dos manos y asegurarse de que una mano esté en contacto con cada superficie de la pared (la parte superior e inferior).

Si no se desea medir los montantes de la pared, hay otra forma para encontrar dónde están. Se llama el "método de los nudillos" y funciona así: colocar los nudillos en la pared, buscar una hendidura en el panel de yeso y ahí es donde se encuentra un perno.

No utilizar el hardware de montaje adecuado Al montar un televisor, es importante recordar que usar el hardware adecuado es crucial. No todo el hardware es creado igual; algunos funcionarán mejor que otros dependiendo de la situación. Al montar un televisor, se necesitan pernos que sean lo suficientemente largos como para atravesar los montantes de la pared, pero no tan largos como para sobresalir en la habitación y hacer un gran desastre.

Lo mismo ocurre con los tornillos: si se está montando un televisor más pequeño en paneles de yeso, los tornillos # 4 o # 6 son los mejores; para paredes más gruesas (por ejemplo, concreto o ladrillo), se usan tornillos de retardo de 6 pulgadas, además de algunos anclajes de madera (# 10). No hay que olvidarse de las herramientas. No solo se necesita un taladro con varias brocas, dependiendo del tipo de material de pared, sino que también hay que invertir en un buscador de pernos (un simple detector de metales servirá) para que todo se alinee correctamente durante la instalación. Si no hay un perno existente cerca, hay que agregar uno perforando agujeros a cada lado de su ubicación.

Montarlo demasiado alto Un error común que las personas cometen al instalar un televisor es montarlo demasiado alto. Esto hace que la pantalla sea difícil de ver, incluso con la función de zoom de su televisor activada. Idealmente, se debería poder ver el 1/3 inferior de la pantalla desde su asiento para optimizar la visualización y evitar la tensión del cuello.

Si no se puede ver el 1/3 inferior de la pantalla, hay varias soluciones disponibles: comprar un nuevo soporte que sea más bajo que el que se usaba anteriormente o comprar un brazo extensor para usar con un soporte existente

Instalarlo en una habitación que no tiene la iluminación adecuada Instalar el televisor en una habitación que no tiene la iluminación adecuada es un gran error.

Hay que asegurarse de tener suficiente luz, pero no demasiada. Esto puede ser complicado porque algunas habitaciones son naturalmente más brillantes que otras y es difícil averiguar qué tan brillante será el televisor en cada una.

Si se coloca el televisor demasiado cerca de ventanas u otras fuentes de luz, pueden aparecer reflejos en la pantalla e interferir con el programa. Antes de colgar un televisor, es crucial determinar qué paredes reciben la menor cantidad de luz. Seleccionar un soporte giratorio o inclinable permite colocar el televisor lejos de fuentes de luz, si la exposición a la luz es inevitable.

También se pueden usar luces regulables que no estén muy lejos del televisor. Por ejemplo, si se está instalando debajo de un voladizo, hay que usar lámparas LED en lugar de fluorescentes, porque no emitirán demasiado calor ni causarán fatiga visual al mirarlas durante largos períodos de tiempo, lo cual es importante.

No instalar una toma de corriente detrás del televisor Debe considerarse si una toma de corriente ya está cerca y qué tan lejos está de donde irá el televisor para que todos esos cables no abarroten el espacio detrás de ellos (y se conviertan en peligros de tropiezo). También vale la pena señalar si esta salida tiene o no capacidades de protección contra sobretensiones integradas en sus circuitos; si es así, entonces no hay necesidad de medidas adicionales aquí. Pero, si es así, cosa que sucede a menudo con casas antiguas, entonces se recomienda preguntar a un electricista sobre las opciones para agregar uno más adelante cuando el presupuesto lo permita, ya que estos dispositivos no son baratos.

Además, está la gestión de cables: ¿cómo ocultarlos? Por ejemplo, esconderlos detrás de los muebles cuando sea posible, pero también encontrar formas creativas en las esquinas con cosas como clips de cable para que no se enreden mientras se ven profesionales cuando los invitados vienen.

Querer hacerlo todo por uno mismo Algunos pueden creer que la soledad y la tranquilidad son esenciales al completar trabajos en la casa. Sin embargo, se necesita más de una persona para montar un televisor.

Por ejemplo, hay que levantar el televisor y mantenerlo en su lugar mientras se conecta al soporte, esto simplemente no lo puede hacer una sola persona.

Conclusión Se puede contratar a un profesional que se asegure de hacer un buen trabajo para instalar un televisor. TCL ofrece 2 años de garantía en los productos de TV proporcionados por TCL a partir de la fecha de compra, envío gratuito en todos los pedidos y entrega estimada dentro de 3-7 días hábiles que puede extenderse dependiendo de la ubicación y factores externos.

Se puede echar un vistazo a la nueva colección de televisores TCL en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para conocer las últimas novedades sobre sus productos y eventos.