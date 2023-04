Carrera Oficial, una red social para los cofrades para explorar la Semana Santa de España

En España, la Semana Santa es una tradición con siglos de antigüedad en la que se combinan distintas manifestaciones artísticas y de fe. En este sentido, muchos pueblos y regiones de este país tienen una manera particular de celebrar y entender lo que significan estos días. Al margen de las singularidades, todas las hermandades y cofradías están unidas por la devoción y por actos de amor como son, por ejemplo, los rezos a la Virgen.

Para dar lugar a todas estas manifestaciones, la plataforma Semana Santa en España ha creado la red social Carrera Oficial. Se trata de un espacio exclusivo para el mundo cofrade en el que es posible compartir y socializar acerca de todas las particularidades de esta fecha tan importante.

¿Cómo es la red social Carrera Oficial? Esta plataforma ofrece distintas funciones comunes en las redes sociales como hacer amigos, crear grupos, subir fotos o vídeos, comentar en las publicaciones de otros y compartir distintos tipos de contenido. Ahora bien, la diferencia de Carrera Oficial es que el tema exclusivo alrededor del cual giran todas estas actividades es la Semana Santa en España aparte eso también que es totalmente gratuita y no tiene ningún tipo de cobro por, por ejemplo, conseguir la "insignia azul" de miembro destacado.

Según han comentado los representantes de esta plataforma, en el último mes se ha doblado el número de usuarios. Para darse de alta simplemente hay que crear un perfil de usuario en el sitio web oficial de Carrera Oficial cuyo enlace está disponible en la propia web de Semana Santa en España.

Esta plataforma sigue una estricta política de privacidad y protección de datos personales que cumple con lo regulado en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo tanto, toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo cuenta con protección garantizada.

Otros servicios disponibles en Semana Santa en España Esta página web también ha desarrollado múltiples servicios adicionales para sus usuarios. Por ejemplo, cuenta con una amplia oferta de viajes en grupo gracias a que Semana Santa en España ha llegado a un acuerdo con una de las mayores empresas turísticas que organizan este tipo de excursiones a nivel mundial.

De esta manera, es posible acceder a experiencias centradas en la naturaleza o a un viaje familiar, cultural, gastronómico o religioso. La firma encargada de organizar estos viajes es Kuoni Tumlare, que comenzó a operar en 1906. Por lo tanto, se trata de una de las operadoras turísticas más antiguas del mundo.

Por último, esta plataforma en internet ha dado comienzo a una campaña para que cualquier restaurante, bar o negocio de restauración cree su perfil en esta web sin coste alguno y con todo tipo de datos sobre el negocio (dirección, fotografías, teléfono de reservas, etc.). Quieren contribuir a la recuperación de este sector tras la pandemia.

A través de la plataforma Semana Santa en España es posible acceder a la exclusiva red social Carrera Oficial y a múltiples servicios relacionados con la celebración de esta fecha especial.