Apple Adictos, la opción para comprar tecnología sostenible y con total seguridad

Actualmente, el teléfono móvil es imprescindible para todas las personas, tanto en el ámbito social como en el laboral, ya que permite comunicarse, consultar calendarios, realizar trámites sencillos, etc. Sin embargo, al ser una herramienta que se lleva siempre encima, es susceptible a sufrir daños que no dependen de la persona, como un fallo en el micrófono o en el altavoz.

Por esta razón, la empresa Apple Adictos ofrece diferentes tipos de garantías. De esta forma, es posible comprar cualquier dispositivo sostenible con la tranquilidad de que si existe cualquier problema mecánico o técnico, la tienda lo solucionará.

Los dos tipos de garantía que ofrece Apple Adictos A continuación se van a detallar las especificaciones de las dos garantías de Apple Adictos, con el fin de que cada persona pueda escoger la que más se adecúe a sus necesidades.

La primera es la garantía estándar, la cual está incluida en todos los teléfonos que se compren en esta tienda y es válida durante 12 meses. Además, los profesionales afirma que la reparación o sustitución se lleva a cabo en un plazo aproximado de 5 días laborales. También se ofrece la sustitución en el caso de que sea necesario.

Por otro lado, la garantía premium es válida durante 24 meses, pero el precio es de 39,99 €. Este servicio tiene la ventaja de que la reparación o sustitución está garantiza en un plazo máximo de 3 días laborales.

En cualquier caso, ambos servicios permiten solicitar los servicios de reparación de manera sencilla, llevando a cabo un breve protocolo.

Los daños que no cubren las garantías Como se ha indicado previamente, la garantía es un servicio que se ofrece para que los clientes tengan la posibilidad de sentirse seguros a la hora de comprar un dispositivo, en el caso de que sufra daños técnicos o mecánicos de fábrica. En consecuencia, dentro de la garantía no entran daños que se hayan generado por un uso inadecuado del iPhone. Algunos de los ejemplos más comunes son: los daños causados por el agua, la rotura de pantalla y tener la carcasa del teléfono doblada. Asimismo, tampoco cubre fallos de software, eliminación de virus y otros programas maliciosos del teléfono y el desgaste por uso de la batería.

Asimismo, la empresa destaca que para que la persona pueda disfrutar de la garantía, el teléfono debe ser reparado únicamente por el equipo de Apple Adictos.