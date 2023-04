La rutina de cuidado facial 360 de la que muchos hombres en España hablan

La concienciación sobre el cuidado facial es un tema que toma cada vez mayor fuerza en la sociedad. Atrás quedaron los estereotipos sobre que cuidar la apariencia física es una cuestión solo para las mujeres, porque cada día son más los hombres que se preocupan por tener una piel sana.

Aunque la piel del hombre es un 24 % más gruesa que la de las mujeres, también es cierto que produce más sebo debido a factores hormonales, por lo que son más propensos a sufrir imperfecciones, como puntos negros, espinillas o descamación. A eso se debe la importancia de aplicar una rutina adecuada de limpieza facial.

En este sentido, uno de los tratamientos faciales que está causando furor entre los hombres lo ofrece FETĒN. La marca de cosmética española ha desarrollado una rutina de cuidado facial que exfolia, limpia e hidrata profundamente la piel, consiguiendo resultados óptimos desde las primeras aplicaciones.

SET 360, la rutina facial para tener un rostro sano y joven Durante años, los hombres han buscado alternativas para cuidar su apariencia personal sin necesidad de recurrir a procedimientos estéticos invasivos. FETĒN ha logrado suplir las carencias del sector de la cosmética masculina, ofreciendo productos innovadores, sostenibles y atractivos que han llegado a revolucionar la industria, con una experiencia de cuidado íntegramente masculina.

Una de sus soluciones más demandadas es el SET 360, una rutina de cuidado facial que se ha posicionado como bestseller de la marca debido a su efectividad. El kit incorpora cuatro productos que limpian, hidratan y renuevan la piel profundamente. El primero es un exfoliante facial BIO hecho de sales, azúcares minerales y aceites naturales, que elimina la piel muerta, el exceso de grasa y la suciedad acumulada, renovando el aspecto de la piel y dejándola completamente suave. El segundo es un sérum antiedad "efecto buena cara", que gracias a la vitamina C y al retinol controla y previene las arrugas, mejorando el tono de la piel. El tercer producto es un contorno de ojos a base de karité y vitamina C que reduce las ojeras, las bolsas y las molestas patas de gallo que causan envejecimiento en el rostro y en la mirada cansada. Y, finalmente, este kit incluye una crema hidratante con efecto antiedad y completamente mate, que reduce los poros y no deja brillos.

Las fórmulas han sido elaboradas con principios activos de alta calidad cosmética, buscando que todos ellos ofrezcan un resultado en días y trabajando específicamente sobre la experiencia de uso, con productos que no se notan, se absorben rápido y con olores y texturas pensadas para ellos.

Fabricación sostenible y de calidad Algo que caracteriza a FETĒN es su incansable apuesta por la calidad y la innovación, donde son marca reconocida por prescindir completamente de cajas, prospectos y embalajes, gracias a la tecnología QR que se encuentra en el reverso de todos sus productos, con la que los usuarios pueden acceder a la información sobre el modo de empleo, con tan solo escanear el indicador en su móvil. Además de financiar la recogida del 100 % de sus envases, estos cuentan con un sistema airless, que evita que el producto entre en contacto con el aire, impidiendo que se contaminen las cremas y prolongando su vida útil y efectividad. Una nueva forma de hacer cosmética responsable con el cliente, pero también con el entorno y el medioambiente.