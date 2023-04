¿Cómo afrontar los riesgos ESG empresariales en 2023? Laragon

La consideración de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) es esencial para la gestión adecuada de los riesgos operativos empresariales (ORM); el progreso en el desempeño de indicadores de calidad, ambiente, salud y seguridad (QEHS) y para garantizar las inversiones socialmente responsables (ISR). Por este motivo, las soluciones de software ESG se han convertido en una herramienta clave para evaluar la competencia y el cumplimiento en sostenibilidad de las empresas.

En este sentido, entre los servicios de consultoría que ofrece Laragon, destaca la implantación e integración de soluciones tecnológicas y servicios de gestión y reporte en ESG. A través de softwares especializados y configuraciones específicas para cada industria y empresa, es posible gestionar los riesgos ESG empresariales. Además de recolectar datos de métricas e indicadores en ODS, objetivos de reducción de emisiones, doble materialidad y diálogos con colaboradores, proveedores, la administración, entre otros.

Con la implantación técnica y estratégica de Laragon, es posible proporcionar informes y análisis detallados y estandarizados sobre el desempeño de criterios ESG a los diversos grupos de interés y en particular a los inversores para una toma de decisión informada en ISR.

Laragon contribuye a afrontar los riesgos ESG empresariales en 2023 Esta empresa especializada en soluciones de software ESG y QEHS ofrece una opción integral adaptable a los actuales requerimientos normativos en sostenibilidad. Además, la plataforma de gestión y reporte visibiliza el progreso de las estrategias y el cumplimiento de las exigencias de los grupos de interés que monitorizan el avance en temas medioambientales, con particular interés en descarbonización, economía circular y biodiversidad; temas sociales, de derechos humanos, salud y bienestar y aspectos de buen gobierno corporativo y responsabilidad ética.

Por medio de Laragon VISION 2030, se facilita la toma de decisiones coordinada de todos los procesos de sostenibilidad y cambio climático. Esto abarca desde la definición de estrategias y objetivos, pasando por la ejecución de los programas, la gestión de riesgos, el compliance y el reporte.

A través de la plataforma digital Vision2030 y con el apoyo de los consultores especializados de Laragon, se puede mejorar en torno al 7% los resultados de proyectos de reducción de emisiones de una compañía, aportando beneficios directos y tangibles en la gestión de la transición energética.

Soluciones de software ESG para la gestión sostenible medioambiental Laragon proporciona múltiples alternativas para apoyar a las empresas a disminuir el impacto medioambiental. Entre ellas, se encuentra la implementación y configuración técnica, gestión, integración, monitorización y soporte a distintos módulos de software especializado. Por ejemplo, con el software de Gestión Medioambiental y de Sostenibilidad, es posible recopilar y analizar datos, cumplir con los marcos de referencia y requisitos de criterios sociales, ambientales y de gobernanza para simplificar los reportes ESG.

Por otro lado, está el software de Inventario y Cálculo de Emisiones/GHG, que calcula con precisión las emisiones de gases de efecto invernadero; de modo que, se cumpla con las normativas nacionales e internacionales de reducción. El software de Reporte No Financiero genera informes de cumplimiento conforme a estándares reconocidos y automatiza la captación y validación de datos.

En cuanto al software de Gestión de Riesgos de Cambio Climático y Reporte TCFD, este comunica el progreso de los objetivos empresariales en la lucha contra el cambio climático. Igualmente, a través del software de Gestión de Residuos y Sustancias Peligrosas es posible monitorizar el cumplimiento normativo en temas de manejo adecuado de sustancias peligrosas en las operaciones.

Finalmente, con el software de Monitoreo de la Calidad del Aire y del Agua y la automatización de la Gestión de la ISO 14001 se completa una serie de herramientas adicionales para mejorar la gestión de calidad y sostenibilidad medioambiental.

Para las empresas es clave contar con un software que respalde la transparencia y eficiencia de sus datos y acciones. Es un primer paso de cara a cumplir con los rigurosos estándares y normativas nacionales, europeas y globales de la Agenda 2030. Buenos resultados en la gestión de riesgos ESG preparan a las compañías para ser más responsables y competitivas a nivel operativo y financiero.