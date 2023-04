Obesidad, sistema cardiovascular y depresión problemas de salud con mayor incidencia, según AORA Health

El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, coincidiendo, además, con el 75 aniversario de la OMS. Fomentar un estilo de vida saludable, una dieta equilibrada, actividad física regular y un descanso eficiente, siguen siendo factores clave de prevención. Los problemas de salud más habituales en las sociedades avanzadas están estrechamente relacionados con el modo de vida y los hábitos de las personas. Aunque es ampliamente conocido que fomentar un estilo de vida saludable, con una dieta equilibrada, actividad física regular, periodos de descanso y recuperación eficientes y evitar el tabaco, el alcohol y cualquier otra sustancia nociva son factores fundamentales para prevenir muchas enfermedades, el impacto de algunas dolencias sigue siendo muy alto.

La obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, la depresión y otros problemas de salud mental, así como las dolencias respiratorias, unidas a problemas en el sistema locomotor, son algunas de las dolencias con mayor incidencia en las sociedades más avanzadas.

Según la OMS, desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo y más de 650 millones de personas son obesas. La ingesta de alimentos hipercalóricos y la falta de actividad física son dos de las claves. Este problema tiene como consecuencia una mayor incidencia de otras enfermedades como la diabetes, los problemas cardiovasculares y en el sistema locomotor y las articulaciones.

En relación, además, con la función digestiva, la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), estima que, aproximadamente, la mitad de la población española padece algún tipo de problema digestivo.

Por su parte, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en todo el mundo: la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes y el tabaquismo son algunos de los factores de riesgo más comunes. Según los datos del INE, más de 10 millones de personas sufren patologías cardiacas, de los cuales más de 120.000 personas fallecen cada año.

Los trastornos mentales, por otro lado, tienen también un fuerte impacto, con la depresión como uno de los problemas que afecta a millones de personas en todo el mundo. El estrés, la falta de sueño y la falta de actividad física son algunos de los factores de riesgo más importantes. Según la OMS, en 2020 había más de 264 millones de personas que sufren esta enfermedad en todo el mundo, siendo una de las principales causas de discapacidad.

Además, los problemas articulares y del sistema locomotor también provocan un importante impacto en el día a día de muchas personas. De hecho, La OMS estima que el dolor de espalda es otra de las causas principales de discapacidad a nivel internacional. Mantener un peso saludable, mediante una dieta apropiada y ejercicio y evitar las lesiones deportivas son factores clave para mantener un nivel óptimo de movilidad.

Aora Health, laboratorio español especializado en la investigación y desarrollo de productos nutracéuticos de alto valor, ha promovido, desde su fundación en 2016, el cuidado y prevención de los principales aspectos de la salud y el bienestar de las personas.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, la compañía promueve un estilo de vida saludable, complementado con los beneficios sinérgicos de su selección específica de sustancias naturales combinadas, que han demostrado su eficacia en diversos estudios clínicos.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "nuestra compañía investiga, diseña y fabrica nutracéuticos de alto valor, mediante la combinación de moléculas bioactivas de diversas sustancias naturales, cuyo efecto sinérgico ofrece una potenciación de los principios activos de estas sustancias. Nuestro objetivo es lograr el máximo bienestar en una sociedad compleja, siempre basándonos en la evidencia científica".