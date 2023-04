Jon Barrenetxea repite fuga y conserva el jersey de la montaña en la Itzulia

Jornada muy seria de todo el bloque de Caja Rural-Seguros RGA en la Itzulia. Dos jóvenes valores como Jon Barrenetxea y Abel Balderstone fueron protagonistas a lo largo de una segunda jornada íntegra por territorio navarro que cubría algo más de 190 kilómetros entre Viana y Leitza.

El vizcaíno repitió fuga casi desde salida, buscando defender el jersey de la montaña del que se hizo acreedor el lunes. Él y otros cinco corredores llegaron a contar con una ventaja de más de 7 minutos, si bien la diferencia fue cayendo en la segunda mitad de etapa. No sin oposición, Barrenetxea coronó primero Etxauri (2ª), Uitzi (3ª) y el primer paso por Arkiskil (3ª), resistiendo incluso en Saldías para superar el puerto tercero justo por delante de Mikel Landa. Su aventura finalizó a los pies del ascenso final a Arkiskil, asegurado un día más el jersey blanco a puntos rojos.

Jon Barrenetxea: «Lo más difícil era coger la fuga, ya que siempre entra en juego un factor suerte. Una vez en ella sabía que tengo esa punta de velocidad necesaria para sumar los puntos. Las piernas siguen bien aunque hoy en el final he notado el esfuerzo. El objetivo sigue siendo mantener el jersey lo máximo posible.».

Justo en esa última ascensión llegó el ataque de Abel Balderstone, el joven neoprofesional de Caja Rural-Seguros RGA. El catalán formó entente con el francés Calmejane (ICW) para rodar durante la mayor parte de la subida con una ligera ventaja sobre el todavía numeroso pelotón lanzado por Movistar y el conjunto Ineos. El ataque de Abel claudicó cerca de la cima.

Abel Balderstone: «Me he visto con buenas piernas en la parte final y he decidido intentarlo. Pensaba que sería un puerto más duro pero he visto que se trataba de una subida de ir muy rápido. Aunque llevaba muchos vatios resultaba imposible sacar metros. Pensaba que podría ser posible llegar arriba pero sabía que para con la bajada de después resultaría complicado. De momento me estoy encontrando muy bien, esperemos seguir así en los próximos días».

Eduard Prades (13º) fue el mejor Caja Rural-Seguros RGA en el técnico final de Leitza, salvando una bajada muy rápida y los diversos cortes provocados por el ataque de Alex Aranburu. Él es también el primero en la general dentro de un top 20 dominado por el vencedor del día Ide Schelling (BOH).