La tentación de escuchar el audiolibro de Angy Skay

Los audiolibros son versiones de libros que han sido grabados en formato de audio para que los oyentes puedan escucharlos en lugar de leerlos. Los audiolibros son una opción popular para aquellos que quieren experimentar la narrativa de un libro, pero no tienen el tiempo o la comodidad para leerlo físicamente.

Hoy en día, las editoriales publican en muchas plataformas de audiolibros y ofrecen una gran variedad de títulos en diferentes géneros: desde ficción hasta no ficción. Por ejemplo, Entre Libros Editorial ha lanzado recientemente la obra Mi tentación de Angy Skay.

Una obra superventas lanzada por Entre Libros Editorial Las obras de Entre Libros Editorial se encuentran en 150 plataformas digitales, como Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Apple, Kobo, Google Play, etc. Recientemente, han lanzado la última entrega de la trilogía Mi obsesión escrita por la autora Angy Skay.

Mi tentación es una historia de romance contemporáneo y de literatura erótica que cierra con un broche de oro la historia de Edgar Warren y Emma Wilson. La narración comienza un año y medio después de lo que ocurrió en el final de la segunda parte, siendo contada por ambos protagonistas. La pareja ha crecido emocionalmente y su amor no ha cambiado.

Sin embargo, su presente ha tomado un camino que ninguno de los dos esperaba y es la hora de tomar una decisión. El futuro de Emma Wilson se verá truncado cuando el mayor de sus obstáculos aparezca, complicándole la vida y persistiendo en lo que todos desean: una herencia multimillonaria.

Una editorial convencional que abre oportunidades Entre Libros Editorial es una editorial tradicional, fundada en el año 2014. Su propósito es apoyar a autores apasionados por la escritura y la literatura, que hagan sentir la magia de las letras a través de sus obras a los lectores. Las obras publicadas por la editorial pueden ser adquiridas en físico en cualquier librería de España, bajo demanda en países extranjeros o desde la página web de Entre Libros Editorial.

Su catálogo no tiene límite debido a que cuentan con innumerables títulos de diferentes géneros como novela negra, romántica, poesía, juvenil, fantasía, historia, narrativa. Además, estos libros se encuentran a unos precios muy competitivos, con la máxima calidad.

Entre Libros Editorial es una editorial de puertas abiertas para los escritores, puesto que ellos no tienen que pagar nada, considerando que no hay coedición ni autoedición. El equipo es especialista en el trato cordial y la atención del cliente. Asimismo, cuentan con los recursos de alcance para ayudar a los escritores a alcanzar sus sueños.