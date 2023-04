Salud del inmueble con la ayuda de Aquapol

Uno de los problemas más frecuentes en los inmuebles que poseen años edificados es la humedad. La humedad capilar, aquella que proviene del suelo, no está relacionada con filtraciones ni elevadas precipitaciones. Se trata simplemente del movimiento que el agua adopta en contra de la gravedad, ascendiendo por suelos y muros hasta hacerse notar, primero en el olfato, y luego a la vista en forma de manchas.

El sistema antihumedad de Aquapol elimina la humedad capilar de muros y paredes, con un sistema que no precisa de la electricidad para funcionar, dando resultados efectivos con un método sencillo y ecológico.

La importancia de Aquapol en la salud de su inmueble La humedad capilar afecta a un sinnúmero de estructuras. Tanto inmuebles antiguos como modernos, el contacto con el terreno es suficiente para que estos reciban la humedad desde la tierra. Los poros que los diversos materiales poseen, en mayor o menor tamaño, son los espacios por los cuales la humedad se filtra debido a la ausencia de aislamiento horizontal en las paredes o a que este es defectuoso.

Mientras que las soluciones convencionales se enfocan en esconder el material humedecido, Aquapol ofrece una alternativa mucho más efectiva. Tanto las pinturas plásticas como los trasdosados (azulejos, madera, pladur...) son soluciones temporales. Tarde o temprano, la humedad vuelve a aparecer, porque siempre ha estado en el interior de las paredes, mientras que el sistema Aquapol ofrece una solución definitiva porque seca el muro en su interior. Aquapol no solo elimina los efectos, sino también las causas. Saneando sus paredes, al erradicar la humedad, se consigue un clima interior saludable.

El dispositivo, que se instala en el techo del inmueble, sin interferir en este, recibe la energía proveniente de la tierra y la polariza, remitiéndola sobre las paredes y devolviendo la humedad al suelo, impidiendo que vuelva a ascender mientras esté instalado.

Expertos en humedad El sistema Aquapol, de origen austríaco, lleva 38 años ofreciendo un servicio ecológico, novedoso y de calidad. Con modelos que difieren en magnitud, la firma ofrece una gama de dispositivos que permiten mantener un hogar libre de humedad ascendente con solo un equipo.

Las mediciones que la firma realiza y el asesoramiento que son capaces de brindar respecto a los tipos de humedad existentes, dan garantía de estar ante verdaderos expertos en el tema.

El equipo técnico de la empresa ofrece un servicio que comprende el estudio pormenorizado del sitio a tratar, una instalación en el lugar adecuado, y un seguimiento anual que garantiza la erradicación de la humedad de manera definitiva.

Libre de elementos degradables o consumibles, el dispositivo Aquapol continúa funcionando a medida que pasan las décadas. Se trata de una solución altamente sustentable que no tiene comparación con otras medidas antihumedad.