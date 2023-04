Aerolínea Santander y las principales ventajas de contratar un vuelo privado

A la hora de recorrer largas distancias, no hay nada mejor para el traslado de categoría que un vuelo charter. Empresas, instituciones y clientes privados hacen uso a diario de este servicio que se caracteriza por el confort, la practicidad y el ahorro de tiempo por ser un servicio exclusivo y lujoso.

A raíz de los requerimientos de muchos clientes, Aerolínea Santander ofrece las opciones más convenientes para vuelos corporativos y ejecutivos, gracias a una amplia gama de servicios y flota de aviones que conecta a sus clientes con las principales ciudades de Perú y el mundo. Con 32 años de experiencia en vuelos privados, la empresa ofrece un servicio personalizado para ejecutivos y público en general.

Ventajas de contratar un vuelo privado Son varios los motivos por los cuales contratar los servicios de un vuelo chárter resulta ventajoso. Siempre que se esté en condiciones de adquirir el servicio, sea de manera privada o en el marco de un protocolo empresarial, las facilidades de este tipo de vuelos es muy notoria.

A diferencia de un vuelo comercial, la fecha de hora y salida la define el cliente. Los destinos, tanto de origen como de llegada, son elegidos pura y exclusivamente por el solicitante. En algunos casos, la eliminación de escalas también es posible.

La exclusividad no se limita a elegir las fechas: este tipo de vuelos parten de terminales que se encuentran aisladas de las terminales públicas, lo cual incrementa el nivel de privacidad del servicio. En la mayoría de estas terminales, los pasajeros pueden acercarse con sus coches hasta el avión.

Los protocolos de seguridad resultan más sencillos y rápidos, lo que ocurre también con el tratamiento del equipaje. Esto redunda en mayor comodidad y un significativo ahorro de tiempo.

La comodidad es otra de las ventajas de este tipo de vuelos. Tanto los servicios de comidas, como el entretenimiento a bordo, y la comodidad de los asientos, se ven significativamente incrementadas.

Los chárters más convenientes con Aerolíneas Santander La empresa peruana cuenta con el personal idóneo para ofrecer un servicio de lujo. El mismo se enfoca en la atención antes, durante y después del viaje, a fin de brindar una experiencia positiva y satisfactoria a los pasajeros.

Los servicios que la firma ofrece comprenden los vuelos chárter, vuelos privados, ambulancia aérea y carga aérea. Para ello, dispone de una flota completa y diversa, acompañada de personal altamente calificado, ajustado a estándares internacionales.

Tanto los vuelos corporativos, como los vuelos ejecutivos, cuentan con las adecuadas medidas de seguridad vigentes, que garantizan un viaje seguro sea cual sea el destino elegido.

Para ofrecer un mejor servicio y satisfacer a los clientes más exigentes, Aerolínea Santander cuenta con una variedad de modelos de aviones en su flota de aviones y jets de nueva tecnología. A través de estos, podrán volar por distintas ciudades del mundo para disfrutar de una experiencia única e inolvidable, ya sea por medio de vuelos chárter, privados y ejecutivos.

Cualquier persona que quiera viajar en familia o desee hacer un viaje ejecutivo en Aerolínea Santander dispone de diferentes modelos de aviones y aeronaves a elegir y disfrutar en su próximo viaje. Los interesados no deben dudar en contactar con Aerolínea Santander y vivir la experiencia de un vuelo chárter o privado.