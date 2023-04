El consumo de aceite de oliva contribuye a la prevención de los problemas cardiovasculares, según experto

El aceite de oliva es la principal fuente de grasas de la dieta mediterránea y su consumo proporciona diferentes beneficios para el organismo como, por ejemplo, la prevención y reducción de problemas cardiovasculares ya que, en palabras del doctor Fernando López Segura, especialista en medicina interna, "el aceite de oliva contribuye a disminuir la presión arterial, a prevenir la diabetes, a incrementar el colesterol bueno o reducir el colesterol malo, entre otras cosas", aspectos relacionados con la prevención cardiovascular.



"No hay ninguna duda de que el aceite de oliva es bueno para la salud, principalmente para las personas con problemas cardiovasculares", añade el doctor López Segura, uno de los investigadores principales del estudio CORDIOPREV (2022), que demuestra que aquellos pacientes de enfermedades cardiovasculares que siguen una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra tienen hasta un 30 por ciento menos probabilidades de padecer una recaída que los que siguen una dieta sana, pero baja en grasas.

El experto explica que el aceite de oliva también posee "efectos antioxidantes y, sobre todo, antiinflamatorios que mitigan enfermedades crónicas, como las neurodegenerativas e incluso el cáncer, que tienen una base inflamatoria", asegura el doctor Ramón Estruch, cardiólogo y coordinador del estudio PREDIMED (2018), el cual aporta multitud de evidencias científicas sobre que la dieta mediterránea minimiza los factores de riesgo cardiovascular.

Por su parte el doctor Antonio Escribano, catedrático de Nutrición Deportiva y responsable del área de Nutrición de las selecciones nacionales de baloncesto (2004-2016) y fútbol (2010-2020) insiste en la necesidad de difundir más las bondades del aceite de oliva tanto para la vida diaria como para practicar cualquier deporte.

Para el doctor Escribano las grasas monoinsaturadas del aceite de oliva son las mejores grasas que uno puede consumir cuando hace deporte. "Por ejemplo, en los deportes de resistencia (ciclismo, carreras, footing, etc.) el aceite de oliva es un combustible, mientras que su efecto antiinflamatorio es fundamental en los deportes de fuerza. De modo que no hay una actividad deportiva que pueda decir que no le viene bien el aceite de oliva.